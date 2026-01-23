（圖／本報系資料照）

「德意志」與藍白合，無庸置疑，當然是今年九合一選舉的兩組關鍵字。在民進黨的艱困選區，例如苗栗縣與南投縣，「小賴女孩」和「小賴男孩」的徵召提名確實有新意；而在民進黨的優勢選區，台南市與高雄市則以民調初選破除了德意志的傳言。看得出來，德意志的展現或藏鋒都是綠營的不滅話題。

國民黨與民眾黨如今也都從歷史經驗知道，如果雙方整合不了，三腳督的結果一定是敗選。新北市與嘉義市當然是指標，尤其民眾黨主席黃國昌身為頂流，說什麼也要搶坐新北市長大位，成為當仁不讓的白營母雞。這從他在新北選區陸續布局自己的金釵素人，準備直攻議員寶座，看得出來新北這一局，不論藍白最終該怎麼好好進行整合與下定論，都將考驗國民黨主席鄭麗文的政治智慧與下一步布局。

新竹市長高虹安在去年大罷免獲得12萬4360張不同意罷免票，甚至遠超過4年前她的當選票數，顯示新竹市作為民眾黨的本命區已讓白營站穩了腳跟。有了新竹經驗，白營立委張啟楷或許能在嘉義市「複製貼上」，這也代表民眾黨跨出淡水河的陸戰能力，有機會更上層樓。

國民黨透過大罷免一役，驗證泛藍選區結構仍然紮實，基北桃的連任盤也很穩，如果台南市或高雄市能得其一，就是鄭麗文的大勝。至於在新北與台中，只要初選與協調過程不掉漆，藍白不要再發生「五漢廢言」的大亂鬥，六都選情仍然對藍白有利。畢竟期中選舉多半不利於執政黨，且中間選民越來越自主，政黨的「品牌」與參選人做為「產品」雖仍有關聯性，但早已不是一錘定音。

尤其北台灣與中台灣的都市與衛星市鎮選區，如今移入人口眾多，他們多半不認識在地的立委與議員，肯定都是「順便投」，而樁腳與里長也都難以觸及他們。去年的罷團主力都是年輕人，在訴求與空戰宣傳上本就比較貼近移入人口，雖能催出連署，但不代表實際投票結果。

相較藍白各自黨中央的洗牌，賴總統與民進黨選對會當然比較老神在在，經驗也老到得多。同樣是艱困選區的提名，綠營至少能夠領先藍營3到6個月提名，盡早定於一尊，團結對外抗敵。

10個月後的百里侯與議員選戰，民眾黨仍是最大的變因，尤其在議員席次上，如果能夠在台北市之外有更多斬獲，都是白營練兵與培育新人的成績單檢視。至於回歸藍綠對決的選區，例如台南與高雄，仍具代表性與象徵意義，也是對賴清德任期過半的直接檢驗。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）