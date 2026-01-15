德意志蔓延？ 黃暐瀚提初選結果打臉：賴系只有一位出線

近日不斷有「德意志」的說法持續蔓延，資深媒體人黃暐瀚今po文打臉此論點。（鏡報李智為攝）

面對漸漸到來的2026九合一選舉，各陣營都陸續進行黨內初選，推派出最強人選迎戰，民進黨台南市長黨內初選結果出爐，由陳亭妃擊敗林俊憲勝出。對於近日不斷有「德意志」的說法持續蔓延，資深媒體人黃暐瀚今（15）日po文打臉此論點，提出台南、高雄、嘉義的結果，賴系人馬只有一位賴瑞隆出線，「證明所謂『德意志』是指『派最強的出來』，而不是『派我的人出來』。」

先前民進黨進行高雄市長黨內初選，後來由賴瑞隆以民調0.6%勝出，隨後就出現許多「德意志」的說法，而且也在部分媒體間蔓延開來。今天民進黨台南市長初選結果出爐，賴清德支持的林俊憲以2.7%落敗，其中「黨中央民調」陳亭妃還贏5.3%。黃暐瀚今於臉書po文談及此事，「如果民進黨初選真的只看『德意志』，那唯一的解釋，就是林俊憲被賴清德衝康了，故意衝到輸。」

黃暐瀚認為，政治很複雜、人性很多變，但辦一場「公平、公正、公開」的初選，沒有那麼難，就是「誰民調高，提名誰」。退一萬步說，如果賴清德會用盡辦法，「搞定自己人」出來選，最後搞到大選大敗，台南高雄都輸掉，最後黨主席下台、2028總統大選掰掰，「會有人這麼做？有可能會這樣做嗎？除非這個人，喜歡拿刀插自己大腿，還邊插邊問別人：『你怕不怕』？」

黃暐瀚更以目前民進黨內初選結果打臉「德意志」的說法，從台南、高雄到嘉義，賴系人馬只有一位賴瑞隆出線，嘉義黃榮利、台南林俊憲全都失利，「證明所謂『德意志』是指『派最強的出來』，而不是『派我的人出來』。」

