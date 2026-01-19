「德意志」僅剩兩活棋 凌濤認卓榮泰將選桃園市長、鄭麗君選台北

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民進黨2026縣市長選舉在國民黨實力堅強的台北、桃園市面臨找不出實力派選將出場的困境。政壇近日也盛傳可能將由正副閣揆卓榮泰、鄭麗君披掛上陣選台北市長。國民黨桃園市議員凌濤今（19）日諷總統賴清德，「德意志」僅剩兩活棋，那就是由卓選桃園市，鄭麗君選台北市。

行政院長卓榮泰罕見以上級身份，親至桃園機場接機對美談判關稅歸來的行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院）

凌濤發文表示，台南一役陳亭妃擋下德意志擴張版圖，證實光有嫡系力有未逮，還必須具有一定競爭力才能享有「主角威能」；自己人拿下直轄市才有2028黨內連任底氣，面對最重要的台北、桃園兩大直轄市，在台南受挫之後，賴清德更是頭痛，然現有賴系參與人民調不見起色，結果就會如出一轍，繼續滑鐵盧。

凌濤指，有意選桃園的總統府副秘書長何志偉說，要打造桃園迪士尼、綠委王義川持續主張把觀光客困在機場周邊、政院秘書長張惇涵則沒有新動作；賴系人馬民調打不贏，王義川就算在看到陳亭妃勝出心情大振，但幾場演講直播不賣座，政治乩童不受賴清德青睞，也是白費力氣。

凌濤認為，若賴要主導桃園提名，必須空降夠層級的奇兵，那人可能就是賴的好戰友，行政院長卓榮泰親征桃園對戰滿意度超過七成的理工市長張善政，以閣揆之戰炒熱議題，或可護住民進黨基本教義派，穩住看衰桃園市長選情的民進黨桃園市黨部，已保守提名議員，不能再有閃失；但對於奪回市長之位，他們沒有期待。

凌濤說，台北市長蔣萬安有為有守、有溫度有穩健，政治行情持續攀升，點名王世堅、吳思瑤都不願出戰，賴屬意鄭麗君也遭婉拒，因為他們知道年底無一可勝蔣萬安。於是，卓榮泰院長親自接機，創造台美關稅談判的政治紅利，增加鄭麗君的政治籌碼，就是增加她的意願。

凌濤也說，一切等到週三賴清德拉起陳亭妃的手，他心裡的五味雜陳，或可加速兩大活棋的佈局。鄭麗君戰台北、卓榮泰選桃園，拚的也是賴清德總統自己的連任之路。而我們一直期盼的王義川拚到自己出局，是最大的遺憾。



