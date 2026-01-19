「德意志」能再下一城？凌濤點名2人：拚的將是賴清德的連任之路

2026縣市長選舉，民進黨六都人選，僅剩桃園和台北未出爐。國民黨桃園市議員凌濤認為，「德意志」力圖再下一城，僅剩兩活棋，也就是鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園。

凌濤今（19）日在臉書表示，民進黨台南市長初選，陳亭妃擋下德意志擴張版圖，證實光有嫡系力有未逮，還必須具有一定競爭力才能享有「主角威能」；自己人拿下直轄市才有2028黨內連任底氣，面對最重要的台北、桃園兩大直轄市，在台南受挫之後，賴清德更是頭痛，現有賴系參與人民調不見起色，結果就會如出一轍，繼續滑鐵盧。

因此，凌濤認為，若賴清德要主導桃園提名，必須空降夠層級的奇兵，那人可能就是賴的好戰友，行政院長卓榮泰親征桃園對戰滿意度超過七成的理工市長張善政，以閣揆之戰炒熱議題，或可護住民進黨基本教義派，穩住看衰桃園市長選情的民進黨桃園市黨部，已保守提名議員，不能再有閃失，但對於奪回市長之位則沒有期待。

至於台北市長選舉，凌濤表示，蔣萬安有為有守、有溫度有穩健，政治行情持續攀升，面對王世堅、吳思瑤都不願出戰，賴屬意的鄭麗君也婉拒，於是卓榮泰院長親自接機，創造台美關稅談判的政治紅利，增加鄭麗君的政治籌碼，就是增加她的意願。

綜上所述，凌濤強調，若鄭麗君戰台北、卓榮泰選桃園，拚的將是賴清德總統的連任之路。

