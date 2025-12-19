德成立研究安全平臺 防堵俄「中」威脅

記者賴韋廷／綜合報導

德國《商報》18日報導，德國聯邦政府已與各邦政府將合作建立「國家研究安全平臺」，向各級學術與研究單位提供諮詢，協助釐清科技研究內容敏感性，降低先進機密外洩風險，以因應俄「中」間諜威脅。

專員評估AI等高科技領域 防範竊密風險

報導指出，「國家研究安全平臺」將隸屬於聯邦研究部（BMFTR），由直屬總理辦公室的「國家安全委員會」統籌任務分配。該平臺預計配置11名專員，負責針對人工智慧（AI）、量子電腦、生物醫學、材料科學、電動車與軍事技術等高科技領域發展概況，以及國際合作計畫進行諮詢與評估，防堵潛在間諜竊密風險。

德國安全部門曾警告，俄「中」等潛在對手正持續鎖定上述高科技領域，透過學術合作、留學計畫、人員交流及網攻手段，竊取德國最新學術研究成果，甚至企圖影響研究方向；還要求赴外研究人員須配合政府與情報單位工作，在返國後提交相關成果並轉用於軍事用途，促使德國政府決心採取具體作為，加強應對。

聯邦研究部強調，「國家研究安全平臺」的使命，並非審查或禁止學術合作，而是透過提供諮詢建議，協助學術單位評估相關潛在風險，並加強確保國家安全。

德國將建立「國家研究安全平臺」，防俄「中」竊取重要研究成果。圖為蔡司（Zeiss）公司晶片製造設備。（取自蔡司公司網站）