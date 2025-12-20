【記者羅伯特 / 新北報導】新北市烏來區公所20日在德拉楠部落舉辦「2025德拉楠創意生活節－德拉楠成果發表暨伴手禮商品發表活動」，正式對外發表德拉楠系列伴手禮商品。此次活動不僅展現部落特色商品的階段性成果，也象徵《Lpyun 玩什麼！德拉楠山水悠遊》計畫歷經三年深耕，逐步建構原住民族產業體系，為部落經濟發展奠定更穩固的基礎。

圖說: 德拉楠伴手禮成果發表 文化扎根三年 開啟部落產業自主新頁 (照片/新北市烏來區公所提供)

祈福儀式揭幕 傳統文化凝聚部落力量

活動在部落耆老主持的祈福儀式中揭開序幕，透過傳統儀式向祖靈、山林與土地表達敬意，也為成果發表活動注入祝福。隨後，由在地青年族人組成的 Lokah 舞團帶來開場演出，舞蹈展現泰雅文化的生命力與節奏感，象徵青年返鄉投入部落事務，持續在文化傳承與產業推動中扮演關鍵角色。

廣告 廣告

圖說: 德拉楠伴手禮成果發表 文化扎根三年 開啟部落產業自主新頁 (照片/新北市烏來區公所提供)

在地食材入禮盒 打造可延續的部落風味

本次成果發表重點為德拉楠系列伴手禮商品正式亮相，內容涵蓋馬告風味食品、刺蔥調味品、蜂蜜及小米相關產品，皆取材自部落日常生活與傳統飲食文化。商品從原料選用、製作加工到包裝設計，皆由族人實際參與完成，透過商品化過程，將文化體驗轉化為具市場潛力的部落品牌，讓文化不只存在於體驗活動中，更能進入消費市場。

圖說: 德拉楠伴手禮成果發表 文化扎根三年 開啟部落產業自主新頁 (照片/新北市烏來區公所提供)

孩童走秀展成果 世代傳承意象鮮明

商品發表活動特別安排由部落孩童擔任走秀主角，小朋友身穿傳統族服，揹著象徵山林生活的魚簍，親手帶著德拉楠伴手禮走上舞台。純真的笑容與自信的步伐，讓現場民眾報以熱烈掌聲，也展現文化向下扎根、世代共同參與產業發展的具體成果，成為活動中最溫馨感人的畫面。

特色市集同步登場 強化在地產業循環

活動現場同步規劃德拉楠特色市集，集結多個由族人自行生產、製作與販售的攤位，從食品加工、農特產品到文創手作，完整呈現在地產業多元樣貌。市集不僅提供族人實際展售的平台，也讓民眾能直接與創作者交流，深入了解商品背後的文化故事與生活智慧，進一步強化在地生產、在地經營的產業模式。

成立合作社宣示 邁向自主經營新階段

活動中也宣布「有限責任新北市德拉楠傳統流域文化勞動合作社」即將成立，象徵德拉楠部落產業推動將由公部門輔導計畫，逐步邁向自主經營的新階段。未來合作社將整合文化體驗、亮點店鋪、伴手禮商品與行銷推廣，作為部落產業永續發展的重要平台。

新北市烏來區公所表示，透過三年來系統性推動文化體驗、產業輔導與商品開發，逐步建構德拉楠部落產業的完整鏈結，未來將持續協助部落提升產業量能，讓文化成為支持原住民族經濟發展的重要力量。