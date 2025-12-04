德接裝首套「箭3」防空系統 已具「初始作戰能力」

記者丘學陞／綜合報導

德國3日正式接裝首套以色列製「箭式3型」防空系統，並宣布該反飛彈新利器已具備「初始作戰能力」（IOC）；德國也成為除以色列外，首個部署該系統的國家。

肩負最外層攔截任務 捍衛首都圈

美國《國防新聞》報導，德國於首都柏林南方約64公里處的霍爾茲多夫／舍內瓦爾德（Holzdorf/Schoenewalde）空軍基地，舉行首套「箭3」防空系統的接裝儀式，現場除德方人員外，還有以色列駐德大使普洛瑟等以色列要員，共同見證2國防衛合作，以及以色列國防工業的重要時刻。德軍也在儀式上宣布，甫接裝的「箭3」已具備IOC，開始承擔德國最外層反飛彈任務，捍衛首都圈安全。

「箭式」防空系統為以色列與美國「飛彈防禦局」（MDA）合作研發的高空飛彈防禦系統，其中「箭2」與「箭3」曾於2023年11月，先後在以國成功攔截葉門叛軍「青年運動」、伊朗等所發射的彈道飛彈。

射程2400公里 反飛彈能量可觀

德國採購的「箭3」系統，透過縮小攔截彈體積以提升動力，獲得更高速度與射程，不僅最大射高達100公里，還具2400公里射程，具備可觀的反飛彈能量。

德國是在2023年9月與以國簽約，耗資約36億歐元（約新臺幣1314億元）採購3套「箭3」提升反飛彈戰力。儘管以色列在此期間面對沉重防空壓力，仍如期交付「箭3」，讓德國深具信心，有意採購研發中的「箭式4型」。