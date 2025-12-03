德撲賭風太猖狂1／警察抓心酸的！「全台最頂德撲」涉賭不起訴 四大理由「斷水電喊卡」

[FTNN新聞網]社會中心／調查報導

合法競技賽事「德州撲克」（德撲）近年風靡全台，然不時傳出不肖業者掛羊頭賣狗肉，利用比賽、訓練的名義，暗地經營非法賭博，警方雖然疲於賣命緝賭，卻時常做白工，因為不起訴甚至獲判無罪的案子一籮筐！FTNN調查，號稱「全台最頂德撲」的「6BET Poker Club」，在13個月內兩度涉賭遭到移送，台北市政府原本打算在11月間執行斷水斷電處分，豈料10月間檢方認同店家提出的「未涉賭四大理由」，給予不起訴處分，狠狠打了前線執法人員一記大耳光，市府的斷水斷電也緊急喊卡，還傳出有民代替業者出面飆罵市府官員：「檢方都不起訴了！憑什麼斷水斷電？」

號稱「全台最頂德撲」的「6BET Poker Club」（右圖），在13個月內兩度涉賭遭到移送（左圖），台北市政府原本打算在11月間執行斷水斷電處分，豈料10月間檢方認同店家提出的「未涉賭四大理由」，給予不起訴處分。（圖／警方提供、翻攝網路）

鄰近台北大巨蛋的一棟商辦大樓地下室，占地約2百坪，一邊是「6NIGHT Bar」餐酒館，一邊是「6BET Poker Club」德撲俱樂部，其中，「6BET Poker Club」（6BET）重金聘請《博恩夜夜秀》舞台設計團隊打造，裝潢十分豪奢，老闆「小六」蔡廷翊除了在台灣GPI（全球撲克指數）排名第一，也曾在「世界撲克大賽」（WSOP）歐洲站主賽事中奪得亞軍，抱走獎金3,100萬元，他長年致力台灣德撲發展，在YT擁有15萬訂閱者，不時與網紅滴妹的男友查理（I.C Charlie）合作直播賽事「6BET Live Poker Show」，只是標榜舉辦合法正規德撲競技賽的6BET，在13個月內兩度被檢舉暗藏賭博，遭到警方送辦，面臨斷水斷電處分，對此，蔡廷翊一度喊冤表示，自己經營的競技賽事完全合法，檢舉根本就是惡意抹黑。

去年5月間，6BET試營運後，轄區大安分局就接獲檢舉指稱，6BET以酒吧作為掩護，私下設立非法德撲賭局，除在現場提供現金換籌碼的服務，並以低胸辣妹荷官當作噱頭，吸引玩家上門，警方蒐證月餘後上門查緝，當場查扣現金63萬元、籌碼81萬元、帳本等證物，帶回負責人、荷官、賭客等24人，訊後依《社會秩序維護法》、《刑法》賭博罪送辦，當天網紅「超哥」也在場，但無涉及不法。

「6BET Poker Club」鄰近台北大巨蛋，裝潢豪奢，不時都會直播賽事「6BET Live Poker Show」（下圖），旁邊則是「6NIGHT Bar」餐酒館（上圖）。（圖／翻攝網路）

雖然捲入涉賭風暴，6BET依然繼續營業，生意更加火爆，不過，今年6月間，警方再度接獲業者涉賭的檢舉，7月30日二度前往查抄，這次一共帶回67人，查扣現金366萬元、籌碼1,142萬元、監視器16組，以及1台用於紀錄與提現的平板電腦，訊後依《刑法》賭博罪將陳姓負責人與14名員工送辦，52名賭客則依《社會秩序維護法》各裁罰9千元。警方調查，6BET設有6張德撲賭桌，經營方式採取會員制，參賽者必需繳交400元報名費，3千元可以兌換籌碼10萬元，賽後再兌回現金，涉及《刑法》賭博罪。

根據《台北市政府執行正俗專案停止及恢復供水供電工作方案暨裁罰基準》規定，警方查獲不法後，都發局即可依據《都市計畫法》執行第一階段行政處分，處以違規使用人20萬元罰鍰，勒令違規使用人與所有權人停止違規使用；自處分書開立起2年內再次查獲同址存在同樣達規行為，則可執行第二階段行政處分，處以違規使用人30萬元罰鍰、所有權人20萬元罰鍰，並由建管處執行斷水、斷電處分。據悉，由於6BET在13個月內被二度查獲涉賭，市府原本打算在11月間祭出斷水、斷電處分，豈料北檢卻在10月間判定業者不起訴處分，市府因此緊急煞車，還傳出有民代替業者出面飆罵市府官員：「檢方都不起訴了！憑什麼斷水斷電？」

網紅滴妹（左圖）與他的男友查理（右圖），一度被爆是「6BET Poker Club」的股東，但2人否認。（圖／滴妹IG）

FTNN調查，6BET委任律師主要針對「人數、時間、金額、技術」等4大面向進行申辯，人數指的是在德撲賽事中，每個賭桌都有限定人數，不像百家樂或牌九，賭客隨時可以加入；時間則是每場德撲賽事固定2個小時，麻將、百家樂卻可以「長坐上訴」；金額指的是參與德撲賽事的選手，籌碼都是固定，輸光也不能再換籌碼；技術則強調德撲是國際公認的競技比賽，必須鬥智比腦力，並不是「射倖性賭博」（利用機率、僥倖來賺取財物或利益），不像百家樂等賭博方式總是一翻兩瞪眼，檢方最後認同這4大理由，給予不起訴處分，6BET成功逃過一劫。

「類似的判例越來越多，法界因此也逐漸形成心證，那些掛羊頭賣狗肉的德撲協會可說是越開越穩，但民眾還是不時檢舉，到頭來白忙活的就只有警察。」一名資深員警進一步指出，大安分局轄區台灣大學對面，原本有一間「RS Poker 公館德撲競技協會」(RS Poker)，今年1月、3月、7月都被逮到涉賭，「前2次業者都遭起訴，第3次的結果還沒出來，RS Poker和6BET都開在大安分局轄區，一樣都是涉賭被抓，兩家的經營方式和警方呈報的事證也都差不多，結果卻不一樣，只能說台灣的司法真的很奇妙，檢察官完全就是各判各的，沒有一套準則！」今年9月17日，RS Poker已被斷水斷電，目前歇業中。

兩度遭到警方查獲涉賭的「6BET Poker Club」，委任律師針對「人數、時間、金額、技術」等4大面向進行申辯，獲得不起訴處分。（圖／翻攝畫面）

士林地檢署一名檢察官坦言，德撲是否構成賭博？目前實務上見解仍然分歧，「如果按照國際競技規則進行，報名費屬於行政支出，且下注金額沒有抽頭，參賽者被淘汰就失去分配權，就是屬於《刑法》中『單純娛樂遊戲』以外的正當比賽型活動；一旦涉及抽頭營利、籌碼可以換回現金、報名費間接匯入獎金池，就可能涉及賭博罪範疇。雖說關鍵在於整體賽事設計，但起訴得要證據，現在光是要查有沒有抽頭？就有一定的難度，檢方的起訴空間真的越來越窄。」他進一步指出，依照這個邏輯，如果麻將、13支等其他賭博方式，只要掛名比賽、不抽頭，或把抽頭改成「行政費」，是不是也都成了「合法娛樂」？「我們當然知道警察抓得很辛苦，只是我們也很難為。」

「6BET Poker Club」的老闆「小六」蔡廷翊，長年致力台灣德撲發展，他除了在台灣GPI（全球撲克指數）排名第一，也曾在「世界撲克大賽」（WSOP）歐洲站主賽事中奪得亞軍，抱走獎金3,100萬元。（圖／蔡廷翊IG）

事實上，就算檢方起訴德撲涉賭，院方也有不買帳的時候。FTNN調查，警方去年查獲台北市士林區一家德撲協會舉辦賽事涉賭，允許玩家賽後籌碼兌現，一舉移送22人，其中包括當時的中職味全龍隊內野手曾傳昇，他因此一夕葬送職棒生涯；不過，士林地院審理後認定，該活動屬於「限時錦標賽」，是以技巧決勝而非「射倖性」賭博，且參賽者並未直接以現金對賭，也無證據證明現場有抽頭獲利行為，因此判決22名被告一律無罪。如何在合法競技與非法賭博之間畫出清楚界線？相關單位必須儘快拍板定案，否則對於業者、玩家、警方、檢方、院方而言，結局恐怕只會全盤皆輸。

