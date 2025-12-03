德撲賭風太猖狂2／藏賭德撲「北市3年只斷2家水電」！ 這分局「出奇招」殲滅狡猾業者

[FTNN新聞網]社會中心／調查報導

有玩家估計雙北目前有逾300家德州撲克（德撲），不合法的「私場」占了絕大多數，今年以來警方已經查獲逾50場涉賭德撲，然而，台北市2023年至今，只有2家德撲因為涉賭遭到斷水斷電，其中除了卡在有無起訴，也攸關法律見解。FTNN調查，北部某警分局為了剷除轄內一家數度涉賭的德撲協會，主動報請檢察官指揮偵辦，打算「出奇招」讓該協會一刀斃命！

全台各地都有德撲私場，有玩家估計雙北目前有逾300家，因此助長賭博歪風；圖為警方在新北市中和區查獲私場畫面。（圖／資料照）

台灣的德撲有「錦標賽」和「現金桌」等兩種賽制，雖然都有使用籌碼，但前者是根據名次拿獎金，屬於合法競技賽事，後者存在「籌碼換現金」的對價關係，涉及賭博罪；普遍而言，合法立案的德撲相關協會都是舉辦「錦標賽」，「現金桌」就是俗稱的「私場」，等同地下賭場。話雖如此，部分合法協會為了大賺快錢，會私下經營「現金桌」，還曾發生在社群平台招攬玩家參與「現金桌」的實例，這些老鼠屎加深了德撲的爭議。此外，有協會或招待所私下會提供「租借牌桌」業務，北市警方日前就破獲一處招待所暗藏德撲賭場，德撲業者以「每小時1,100元」的代價，承租招待所的1間包廂經營「私場」，顯見獲利相當豐厚，當時網紅陳熙熙也是賭客之一，她強調自己沒有違法，法院自有定奪。

目前警方查獲涉賭德撲後，通常依《刑法》賭博罪嫌移送業者與相關工作人員，再由檢方審理「起訴與否」，賭客則是依行政法規《社會秩序維護法》當場開罰，亦即「繳了錢就可閃人」，這也成了涉賭德撲業者的「脫罪契機」，「檢察官開庭時，只會遇到業者，除非特地傳喚，否則不會碰到賭客，因此起不起訴幾乎全看業者如何自辯？其實檢察官只要細看賭客的供詞，就可以發現很多賭客都說『輸光籌碼隨時都能跟櫃台換錢』之類的涉賭證詞，根本就是賭場！」一名資深警官私下抱怨。

北市警方日前破獲一處招待所暗藏德撲賭場，時網紅陳熙熙也是賭客之一，她強調自己沒有違法，法院自有定奪。（圖／IG＠naomi_199510）

該名警官表示，由於賭博屬於輕罪，加上德撲聚賭地點也可以視為「非公共場所」，因此警方多以《社會秩序維護法》裁罰賭客，以避免浪費司法資源，同時減少民怨，「沒想到這竟會成為涉賭業者的一線生機。」《社會秩序維護法》第84條規定，在非公共場所或非公眾得出入的職業賭博場所，賭博財物者，可處9千元以下罰鍰；《刑法》的賭博罪主要分為2種情況：賭客在公共場所、公眾得以出入的場所，或透過網路、電信等方式賭博財物，可處5萬元以下罰金；經營者意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博，可處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。

FTNN調查，北部某警分局為了剷除轄內一家多次涉賭的德撲協會，主動報請檢察官指揮偵辦，以《刑法》賭博罪嫌移送業者、工作人員與賭客，目前正在全面釐清金流強化涉賭證據，「很多賭客一睹再賭，根本不怕《社會秩序維護法》，這也是涉賭德撲得以『春風吹又生』的原因之一，用《刑法》可能比較容易遏止賭風，再說了，公共場所的認定主要基於『供不特定多數人共同使用』或『公眾得以自由出入』的場所，難道德撲聚賭地點不算公共場所嗎？」知情人士表示。

台北市2023年至今，只有2家德撲因為涉賭遭到斷水斷電，「RS Poker 公館德撲競技協會」（如圖）為其中一家。（圖／警方提供）

撇開「私場」與「法規」，目前國內的德撲相關協會，大多是向內政部申請成立的人民團體，然而卻乏人管理，相關單位應該儘速劃清合法競技與非法賭博的界線，同時制定舉辦比賽、獎金分配等規則，如此執法人員才能有規可循，不會白忙一場。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

