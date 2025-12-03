德撲賭風太猖狂3／全面「AI化」！虛擬博弈結合實體賭場 APP暗藏貓膩
[FTNN新聞網]社會中心／調查報導
隨著科技日新月異，德州撲克（德撲）業者也跟著「AI化」，自行開發APP讓玩家下載，提供線上儲值與賽事資訊，整套機制形同虛擬博弈與實體賭場的結合體，從兌換籌碼到買單結帳都是「隔空作業」，如果涉賭業者依樣畫葫蘆，警方查緝難度勢必升級！
「《刑法》的賭博罪要成立，賭資和金流很重要！」一名資深警官指出，目前較具規模的德撲，都已開發自家APP供玩家下載，玩家下載後必須提供銀行帳號、身分證字號等個資，才能成功註冊，「業者推出APP當然是為了方便管理，對於玩家與工作人員而言，對起帳來也比較省事，只是涉賭業者萬一利用APP幹壞事，例如隱藏籌碼、賭資等金流，警方勢必得要多花點功夫偵辦。」
此外，警方前陣子在台北市中山區查獲一家大型百家樂賭場，發現業者在賭場出入口架設多部具備「人臉辨識」的攝影機，透過「掃臉」過濾客人，以降低查緝風險，同時用來建檔、存查。該資深警官強調，雖說道高一尺、魔高一丈，但在警方持續提升偵查技能的狀況下，仍然有能力打擊不法。
◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。
◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！
更多FTNN新聞網報導
德撲賭風太猖狂1／警察抓心酸的！「全台最頂德撲」涉賭不起訴 四大理由「斷水電喊卡」
德撲賭風太猖狂2／藏賭德撲「北市3年只斷2家水電」！ 這分局「出奇招」殲滅狡猾業者
德撲賭風太猖狂4／揭！「私場」設局狩獵「大學生淪肥羊」 穩賺的只有「他」
其他人也在看
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 1
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 6
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 6
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
三星10吋「三摺機」突襲亮相！ 台頂規價恐破10萬
有專家認為摺疊手機，未來可能會蠶食平板市場！光是今年12月前就有五個不同手機品牌，推出新款摺疊機，三摺機始祖「華為」，9月發布10.2吋、機身最薄處只有3.6mm的新機；三星也不甘示弱，12/2突襲公布首款10吋三摺機，售價約台幣7.7萬，市場預期來台後，頂規價格可能突破10萬元，而外界推測，新機最快今年底至明年初，有機會在台上市。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星發表三摺機Galaxy Z TriFold！規格、功能一次看 台灣市場也會開賣
三星電子今（2）日正式發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化。以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手
電信年末促銷Apple商品優惠上陣，新平板電腦下殺0元(圖/台灣大哥大 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售
三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
資安高風險App 數發部點名5款避免安裝
數發部今天公布，分析發現抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款行動應用程式（APP），普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、數據回傳與分享等6大風險行為，其中又以小紅書違規樣態達15項最多。為保護個資安全，民眾應避免安裝或使用這5款資安高風險APP。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前 ・ 829
Android戰局大逆轉！Pixel 10 Pro XL擊敗S25 Ultra奪最強
【記者趙筱文／台北報導】Android手機榜單出現大逆轉。今年旗艦戰局原本被外界看好由三星Galaxy S25 Ultra穩坐冠軍，但真正奪下「2025年度最強Android手機」的竟是Google Pixel 10 Pro XL，意外成為今年Android陣營最大驚喜。從AI到相機表現，冠軍誕生的關鍵完全重新定義了高階手機的競爭格局。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《燕雲十六聲》玩家狂破900萬大關，手機版12/12開戰！_電玩宅速配20251203
在全球掀起武俠熱潮的開放世界大作《燕雲十六聲》，自PC與PS5繁中版開服以來，短短兩週便勢如破竹，官方宣佈全球玩家數已經突破900萬！萬眾矚目的手機版也確定將於12月12日正式推出！ 最讓玩家興奮的是，手機版將全面支援跨平台互通與帳號進度同步，不管你是在家裡用電腦享受4K畫質的震撼美景，還是出門在外用手機解每日任務，你的江湖身份與進度都將無縫接軌。 這款在Steam獲得壓倒性好評的武俠世界大作，12月12日即將登陸你的手機，感興趣的玩家們準備好參戰吧。 （C）2025 Sony Interactive Entertainment LLC.電玩宅速配 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
Android 16新功能：新增AI智慧通知、強化家長監護、辨識可疑詐騙資訊
Google 今（3）日發表最新部落格文章，宣布多項 Android 16 的更新，包含 AI 智慧通知工具、更進階的個人化設定和家長監護功能，以及透過畫圈搜尋辨識可疑詐騙資訊。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
三星推出「三折疊手機」 完全展開就是平板電腦
外電報導，南韓三星電子即將發表旗下首款「三折疊」智慧手機，將搶先在蘋果電腦明年推出折疊iPhone之前先行公布，大秀三星在「可折疊裝置領域」的工程實力。（葉柏毅報導） 三星的這款三折疊手機，初步中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE Pay Money電子支付上線！前百萬人「3年免手續費」
LINE Pay今(3)日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務，上線首波更推出多重優惠，前100萬名完成指定任務享保證3年合作銀行提領0手續費。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
屏東調查站×屏基醫院攜手結盟 打造南臺灣最大資安聯防網
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 法務部調查局屏東縣調查站與屏基醫療財團法人屏東基督教醫院，於12月3日正互傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發起對話