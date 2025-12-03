德撲賭風太猖狂3／全面「AI化」！虛擬博弈結合實體賭場 APP暗藏貓膩

[FTNN新聞網]社會中心／調查報導

隨著科技日新月異，德州撲克（德撲）業者也跟著「AI化」，自行開發APP讓玩家下載，提供線上儲值與賽事資訊，整套機制形同虛擬博弈與實體賭場的結合體，從兌換籌碼到買單結帳都是「隔空作業」，如果涉賭業者依樣畫葫蘆，警方查緝難度勢必升級！

「《刑法》的賭博罪要成立，賭資和金流很重要！」一名資深警官指出，目前較具規模的德撲，都已開發自家APP供玩家下載，玩家下載後必須提供銀行帳號、身分證字號等個資，才能成功註冊，「業者推出APP當然是為了方便管理，對於玩家與工作人員而言，對起帳來也比較省事，只是涉賭業者萬一利用APP幹壞事，例如隱藏籌碼、賭資等金流，警方勢必得要多花點功夫偵辦。」

警方在台北市中山區查獲一家大型百家樂賭場，發現業者在賭場出入口架設多部具備「人臉辨識」的攝影機。（圖／資料照）

此外，警方前陣子在台北市中山區查獲一家大型百家樂賭場，發現業者在賭場出入口架設多部具備「人臉辨識」的攝影機，透過「掃臉」過濾客人，以降低查緝風險，同時用來建檔、存查。該資深警官強調，雖說道高一尺、魔高一丈，但在警方持續提升偵查技能的狀況下，仍然有能力打擊不法。

