德撲賭風太猖狂4／揭！「私場」設局狩獵「大學生淪肥羊」 穩賺的只有「他」
[FTNN新聞網]社會中心／調查報導
德州撲克（德撲）的競技感、策略性與賽事獎金，深深吸引年輕世代，台灣目前已有逾20所大專學校成立德撲社團。FTNN調查，不合法的德撲「私場」現場負責人俗稱「場主」，為了滿足老顧客的致勝慾，時常跑到社團、協會拉攏大學生玩家，慫恿對方前往私場玩一把，實際上就是將他們當成肥羊痛宰，十分可惡！
德撲「私場」在玩家口中稱為「Home Game」，大多隱身在公寓或華廈，裝潢一般，但為了避免遭人檢舉，牆壁會貼滿吸音棉，另有一種私場則是合法立案的協會私下偷偷經營，或是其他人「靠行協會」所開設，地點通常設在協會附近或是上下樓層，裝潢奢華，還會特別設置KTV、桌球桌、射靶機等娛樂設施，同時提供高檔餐點，有些甚至另闢百家樂、麻將等賭桌，簡直就是要讓人賭死不償命。
「大學生之間玩的叫做『學生局』，投注金額較小，玩一整天輸贏頂多幾千元，不過說實在話，迷上德撲的人，除了喜歡享受競技感，最終目的還是為了贏錢，因此有人自認為牌技好，想要贏多一點，就會跑到協會參加錦標賽，更大膽的就會跑到私場拚輸贏！」德撲玩家大學生麥克進一步透露，有些私場的「場主」（通常是私場老闆或重要幹部）為了招攬新玩家，都會親自或派人跑到社團、協會、特定網路社群尋找獵物，邀請對方到私場玩一把，「場主的話術很容易挑起深層的賭性，許多大學生因此淪陷，只想著一夕就能致富，其中有人根本不知道私場其實不合法，甚至莫名其妙成了冤大頭，因為私場找來的新玩家，10個有9個是砲灰，都被當成私場的宣傳工具，一旦私場找到新玩家，就會對外宣傳『場子有新菜』、『財神爺來了』之類的，藉此吸引更多老主顧上門宰殺削一筆，新玩家如果陣亡，私場就會再尋找下一批。」
談起「場主」一職，在德撲圈混了10幾年的高手明哥以「穩賺不賠」四個字形容，「場主可以從『獎金池』（每一局開始前玩家所支付的賭資）抽取5%，就是俗稱的『抽水』，一般而言，場主每個月可以賺進20萬元至30萬元，厲害一點的場主，每個月賺個上百萬不是問題，這些年來，我看到不少場主從租房子到買豪宅、從開二手車到買保時捷！」明哥進一步透露，大部分的私場都有一條鐵律，就是只要場子被警方查獲，場主就會包辦玩家與工作人員的所有罰金，「所以工作人員總是忠心耿耿，玩家老是罰不怕，就算罰金高達幾十萬元，場主眼睛都不會眨一下，因為他知道，沒兩天就能賺回來了！」
明哥說，場主除了會招攬新玩家，還會吸收玩家當起「內場」，「場子一定要有人氣，有人氣就會有生意，可是大部分玩家又不會天天上門，所以得靠『內場』撐起場面，有些私場常常高朋滿座，其實有一大半都是『內場』；當『內場』雖然可以拿回部分『抽水』（俗稱退水），但許多『內場』的下場都很慘，因為他們上牌桌還是在賭啊！花的是自己的錢！有些兼營百家樂的場主更壞，會一步步地慫恿『內場』參與一翻兩瞪眼的百家樂，輸贏更大，下場更淒慘！所以我說，場主不一定會打牌，但絕對很懂人性，很會控制輸贏！賭博是輕罪，罰得不痛不癢的，這也是私場愈來越多的原因之一，哪個經營私場的人會有良心？套一句大陸話，有錢不賺王八蛋！」
北部一名大學生就是從德撲玩到百家樂，最後積欠近400萬元債務，去年選擇替生命畫下休止符，令人不勝唏噓；面對「競技」與「賭博」的模糊界線，一旦選錯走歪，青春勢必成為一場豪賭，自己終將淪為牌局中的祭品。
◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。
◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！
◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！
自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）
生命線：1995、張老師專線：1980。
