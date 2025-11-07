德擬擴增「飛馬座」電偵機隊規模

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」4日報導，德國國防部正研擬增購「飛馬座」（Pegasus）信號情報（SIGINT）電偵機，未來機隊規模預料將由原先規劃的3架擴增至最多9架，在提升新世代情監偵能量同時，降低對美國等盟邦情報資料的依賴。

報導指出，德國國防部研擬在今年底前，與該國感測器大廠亨索爾（Hensoldt）敲定新合約，採購3架全新「飛馬座」電偵機，後續不排除還將再採購3架同型機；若計畫順利施行，未來機隊規模將由最早規劃的3架擴增至9架，可望進一步提升德軍的獨立電偵與巡邏效能，改善過往長期依賴美軍機隊支援的困境。

亨索爾此前於2021年6月獲德國防部總值超過10億歐元（約新臺幣346.6億元）合約，以龐巴迪「環球6000」商務機為載臺，整合漢莎技術防務公司等廠商的感測器系統，研發新一代「飛馬座」電偵機；首機已於去年9月下旬首飛，隨後連同另2架機體移往漢堡的改裝工廠，接受信號情報（SIGINT）電偵任務系統的整合與測試作業，預計自2027年起陸續服役。

先前相關報導顯示，「飛馬座」搭載亨索爾研製的「卡萊特隆」（Kalaetron）機載電戰系統，其具備大數據分析能力，並利用機器學習與人工智慧（AI）技術，可迅速整合偵獲數據，提升多領域電偵數據資料的分析和處理能力，降低操作人員負擔，為強化北約整體安全帶來具體貢獻。

德國規劃增購至少3架新型「飛馬座」電偵機，擴大機隊規模至最多9架。（取自龐巴迪公司「X」帳號）