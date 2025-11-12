德擬轉讓「豹2A6」戰車 助巴西強化戰力

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」10日報導，德國近日向巴西提案， 有意轉售庫存的「豹2A6」主力戰車，和「貂鼠」（Marder 1A5）步兵戰鬥車，協助巴西武裝部隊強化地面戰力，並提升兩國作業互通性。

報導說，德國政府已向巴西當局提議，願轉售德國聯邦國防軍庫存的65輛「豹2A6」戰車與78輛「貂鼠」步兵戰鬥車，並由德、法合資集團KNDS進行翻修和升級，還將提供培訓。

巴西現役豹1戰車已自1990年代服役至今，當局先前提出「新型履帶式裝甲車輛系列」計畫，籌獲新一代先進裝甲戰力。而德國的提案，在數量和能力等指標上，皆與該計畫相符，若雙方達成協議，將是巴西數十年來規模最龐大的裝甲作戰裝備現代化計畫。

「豹2A6」戰車總重約62.3噸，配備1具1500匹馬力柴油引擎，可搭載4名車組員，最高時速可達70公里、作戰範圍550公里；其配備120公厘55倍徑主砲，可使用程式化高爆彈等多種彈藥，靈活打擊各式軟硬目標。

德國計畫將庫存「豹2A6」戰車翻修後轉售巴西。圖為德軍現役「豹2A6」。（達志影像／路透社資料照片）