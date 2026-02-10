德政府關切黎智英判刑 梅爾茨訪中將談人權議題

（中央社記者林尚縈柏林9日專電）香港壹傳媒創辦人黎智英因觸犯國安法罪名成立遭判刑20年，德國聯邦政府表示，將透過既有外交管道向中國及香港當局表達德國對人權與自由保障的立場，並指出相關議題將伴隨總理梅爾茨上任後首次訪中行程人權對話一部分。

黎智英遭重判20年引發國際社會關注，德國總理府發言人柯內留斯（Steffen Cornelius）今天在聯邦政府例行記者會上表示，「聯邦政府對此案表達高度關切，將進一步、更仔細地評估這項判決」。

德國外交部發言人辛特澤爾（Josef Hinterseher）說，聯邦政府人權專員已第一時間公開譴責這項對黎智英的長期監禁判決；去年12月黎智英遭定罪時，外交部已表達立場，至今未改變。

德國外交部去年12月在黎智英被裁定有罪後發布聲明，指出香港國家安全法被用來打壓新聞自由與公民權利，與香港基本法所保障的自由權利精神背道而馳，呼籲香港當局確保審判程序符合國際人權標準。

辛特澤爾在記者會上補充，黎智英健康狀況脆弱，使案件情況更加嚴峻，無論在醫療或法律層面，都應獲得適當對待。

在被問及黎智英案是否會列為德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預定本月底訪中議程，柯內留斯表示，這個問題「本來就在檯面上」，自然會伴隨在對中國的接觸中。（編輯：唐聲揚）1150210