■德明財經科大60週年校慶 持續推動智慧永續 深化產學合作

德明財經科技大學於11月15日舉行六十週年校慶，與以往不同的是，這一次以茶會開場，圍繞著頒獎、學生表演、市集、校史展、原民體驗活動、學生社團及系友回娘家等豐富的活動，場面溫馨熱鬧。

當天各界來賓湧入校園，包含董事長陳韻如、現任校長李志宏、前校長沈筱鈴、全國公私立各級學校家長聯合會理事長詹嘉宗、理周集團總裁洪寶山、歷屆校友、產官學界來賓紛紛到場祝賀，見證德明財經科大六十年來辦學實力及多元文化風采。

榮獲教育部品格教育特色學校

董事長陳韻如致詞表示，感謝歷屆校長的耕耘，六十年來培育二十多萬名校友在各領域發揮所長、嶄露頭角。德明的校訓「篤信好學」，是以「品格第一、專業優先」的教育理念，陶冶學生不只具備專業素養，更能成為有溫度、有責任感的學界菁英。未來將持續推動智慧永續、深化產學合作、拓展國際視野，讓德明成為青年築夢的基地。

校長李志宏表示，德明辦學受到外界的肯定，113年三學院12系通過專業教師評鑑。遠見雜誌、1111人力銀行調查，德明為企業最愛的私立科大之一，並且榮獲教育部品格教育特色學校，及獲星雲大師教育基金會三好品格特殊獎項。

AI及永續雙核心 精進課程規劃

李志宏進一步說明，在校長任期內，將以永續及AI為雙核心，精進課程規劃。在AI方面，把AI知識與實際案例導入教學內容，使學生迅速融入AI趨勢，做好就業準備。學校有專業的師資團隊，連結AI實驗場域及產學合作，找出可用的模型，幫助中小企業落實AI應用。

同時，在教學中納入永續的概念，如碳盤查、低碳能源等，協助企業推動永續轉型。善盡大學社會責任，推動公益活動，包含國際志工原民照顧、鄰里中小學課後輔導、弱勢家庭兒童營等，累積學校特色，培育優良人才。

當日頒獎活動包括表揚該校114學年度傑出校友朱訓儀學長、林鈺翔學長及林庭玗學姊，以及教職員服務年資獎、教學傑出及優良教師獎。企管系楊美娥等六名同學赴印尼參加「亞洲會展青年挑戰賽」榮獲「最佳永續概念獎」，為台灣唯一獲獎學校，展現德明師生校友在專業與國際舞台上的傑出表現。

同步舉辦 學生活動中心揭牌儀式

茶會與開幕典禮間穿插忠治部落青少年、友校原民塔霸社、越南學生及舞研社帶來的多元文化演出。整體校園活動由學務處結合相關單位，並獲台灣家電品牌DIKE贊助10萬元家電與現金支持，使校園市集添加亮點。攤位涵蓋各系、越南及原住民與台灣特色攤位，展現豐富文化面貌。

圖書館同步展出「德明60週年校史回顧展」與「設計傳奇：歷屆得獎作品精選展」，完整呈現德明六十年的辦學軌跡與設計成果。此外，校方於校慶當天舉行學生活動中心揭牌儀式，象徵學生自治與活動空間進入新里程碑，並特別舉辦全國大專校院少見的「學生家長聯誼會」，家長踴躍到場，讓校園增添溫暖與歡聚氛圍。

