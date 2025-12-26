德智庫：美國關稅重創汽車機械 出口走弱成新常態

（中央社記者林尚縈柏林26日專電）德國智庫報告指出，美國川普政府關稅措施重創德國出口，2025年前3季，德國對美國出口整體下滑近8%，其中汽車、機械與化學產品受創最深，美國關稅政策已實質改變德國外貿結構，對美出口走弱成「新常態」。

德國經濟研究院（IW）最新報告顯示，今年前9月德國對最大出口市場美國出口額，較2024年同期減少7.8%，對比2016至2024年同期仍維持接近5%成長，有顯著下滑。

受影響最大的3大產業分別是汽車與汽車零件、機械設備、化學產品，3大產業合計占德國對美出口近半。

報告分析，汽車出口下滑幅度最大，2025年前3季較去年同期減少約14%，主因是美國在今年4月至8月期間對汽車與零組件加徵額外關稅。

機械產品在同期間對美出口也減少約9.5%，因涉及鋼、鋁材料，被納入「232條款」調查範圍，部分面臨高達50%的懲罰性關稅。

化學產品對美出口今年前9個月較去年同期減少約9%，除部分品項受到關稅影響外，也與德國本地能源價格上漲、美國市場需求轉弱有關。

藥品和部分醫療產品則小幅成長，主要因為此類出口品項較晚被納入對等關稅清單，加上企業提前出貨與生產轉移，使得今年前3季出口未出現大幅衰退。

報告指出，在汽車與機械等關鍵產業，德國對美出口在今年第3季已回落到疫情前、甚至2019年初的水準。

研究認為，這些受衝擊產品的進口關稅短期內不會回到過去水準，因此2025年第3季的德國對美國出口數據，預估接近未來德美貿易「新常態」。

這份德國聯邦外交部委託研究的報告建議，德國與歐盟應避免讓更多商品被納入高關稅名單，特別是藥品與其他可能被新納入「232條款」調查的品項。

報告也建議，必須加速發展替代出口市場，包括拆除歐盟內部仍存在的貿易障礙，以及推進與南方共同市場（Mercosur）、印度與印尼等國的自由貿易協定。

「232條款」指的是美國貿易擴張法第232條，允許政府以國家安全為由，對特定進口產品加徵關稅或設限。（編輯：唐聲揚）1141227