德極右另類選擇黨重組新青年部 民團反制活動同步登場

近年來聲勢看漲的德國極右翼政黨另類選擇黨(AfD)將在今天(29日)成立一個新的青年組織，以取代此前因其激進右翼主張而被認定為極端組織的青年部。

對此，民間團體準備舉行一系列大規模集會抗議，希望在週末吸引到成千上萬名抗議者前往成立儀式舉辦地吉森(Giessen)，預計當局也將部署上千名警察待命。

反移民的德國另類選擇黨在今年2月的大選中成為主要反對黨，創下紀錄囊括超過20%的選票。該黨希望，明年在其核心支持區德國東部的州選舉中，取得更大進展。

德國另類選擇黨的代表今天將齊聚吉森，選舉出新青年部的領導人，以及制定章程、名稱和標誌。

這個新青年部將取代原先的「青年另類選擇」(Junge Alternative，JA)。 「青年另類選擇」已被情報部門認定為極端組織，並在今年稍早被德國另類選擇黨解散，以避免可能的禁令。

「青年另類選擇」曾多次捲入爭議事件，包括成員使用種族主義口號，以及與新納粹分子舉行會議。

即將成立的青年部預計將被命名為「德國世代」(Generation Deutschland)或「日耳曼青年」(Youth Germania)。該黨成員們將決定，是否採用一個包含鷹、十字架以及德國國旗顏色黑、紅、金的標誌。

首位領導人很可能是28歲、來自德國東部州的議員霍姆(Jean-Pascal Hohm)，他與多個極右翼和民族主義團體有著長期聯繫。

多個民間團體，包括反法西斯聯盟及政治、宗教與勞工團體，將從今天起展開一系列反制行動。他們預計會喊出「抵抗」以及「攜手共建民主與多元」等口號。但目前尚不清楚，他們是否會被允許靠近會議舉行地點，以免他們阻礙約1,000名德國另類選擇黨代表入場，或者只能在該市其他地區舉行示威。(編輯：沈鎮江)