德法專家：解放軍雷達鎖定事件不僅針對日本 帶有對美衝突陰影

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍戰鬥機6日以雷達鎖定日本自衛隊戰鬥機，不僅讓兩國關係更加惡化，在德法等國專家看來，對其他國家也構成危險，並且暗藏對美衝突的影子。

《日本經濟新聞》採訪德國國際安全研究所（Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP）亞洲部副主任薩家齊（Alexandra Sakaki）以及法國國際關係研究所（IFRI）研究員帕容（Celine Pajon）。兩位專家都認為，中國的舉動不僅只是針對日本。

薩家齊指出，中國對日本首相高市早苗關於台灣的言論反應過度，不僅使用了咄咄逼人的言辭，還施加了經濟壓力，如今甚至動用了軍事威脅。然而，高市的言論符合日本現行法律，也符合國際法。令人擔憂的是，中國試圖透過如此危險的軍事行動來鞏固其政治立場。

薩家齊說，中國試圖煽動日本民眾的恐懼，削弱對台友善立場的支持。同時，透過將日本描繪成挑釁者，中國試圖轉移人們對自身侵略行為的注意力，並盡可能破壞日美同盟。

這次事件凸顯了東亞安全局勢的脆弱性，也顯示區域衝突對歐洲經濟和安全政策的重大影響。

薩家齊表示，中國過去也曾採取類似的危險軍事行動，例如2022年對澳洲的攻擊以及今年夏天對德國飛機的攻擊。

中國系統性地、反覆地使用脅迫手段，令歐洲極為擔憂。日本應公開、清楚描述事件經過，駁斥中國的假訊息，並以冷靜、客觀、透明的方式回應。

同時，與美國、歐洲夥伴和地區盟友密切合作，共同應對此類危險行為至關重要。在國內，保持冷靜並強調日本的防禦姿態也十分重要。

帕容則認為，中國似乎藉由高市早苗在國會答詢「台灣有事」的回應，表達了對這位新首相強硬對中立場的不滿。自民黨選擇與日本革新黨而非公明黨組成聯合政府，也暗示日本正在加速軍事正常化，這對中國而言是一個不受歡迎的舉動。

帕容注意到，中國從抵制旅遊和禁止進口日本海鮮等措施，再以中國戰機用雷達照射日本戰鬥機時，一步步升級。儘管如此，中國似乎正努力維持對局勢的某種程度的控制。與以往不同的是，迄今為止，尚未發生針對日本民眾或日本產品的暴力或騷亂事件。

帕容指出，中國對日本的舉動背後影藏著對美國的盤算。美中衝突對許多國家構成挑戰。各國必須在與中國的經濟關係和與美國的安全關係之間取得平衡。同時，美國正敦促其夥伴國增加國防開支，以應對日益惡化的安全狀況。由於美中衝突，亞洲和歐洲國家在政策選擇上捉襟見肘。

美中貿易戰也加劇了壓力，川普政府不僅對中國，也對其他夥伴國家加徵關稅，更是雪上加霜。中國被迫減少對美國的出口之際，將出口轉向歐洲和亞洲的第三國。這也導致中國過剩的產能流向美國以外的地區。

