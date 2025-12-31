德泰混血女神地獄式爆肥10公斤 1個月狂瘦身自嘲胖成「母牛」

【緯來新聞網】繼掀起全球話題的《模犯生》與荒誕喜劇《冥婚鬧泰大》後，泰國金獎團隊再度推出全新瘋狂之作 《泰殺歌后戰》（Beauty and the Beat）。故事聚焦過氣天后與Z世代偶像天團正面交鋒的失控復出戰，在流量為王的時代掀起一場荒謬又爆笑的娛樂圈大亂鬥。

《泰殺歌后戰》德泰混血女神查奎琳門恩（Jackie）完成先胖後瘦的地獄式變身。（圖／威視提供）

片中關鍵角色找來擁有德泰血統的查奎琳門恩Jacqueline Muench（Jackie）飾演。為了精準呈現角色隱退多年的「肉感」體態，導演堅持不使用任何矽膠道具服，要求Jackie真實增重。她在短短一個月內執行地獄式增肥計畫，體重從53公斤直衝63公斤；拍完「胖版」戲份後，劇組再停工一個月，讓她全力瘦身，完成先胖後瘦的極限挑戰。



Jackie回憶，增重期間壓力極大，因為同時需進行歌唱及舞蹈特訓，所有事情全都擠在一個月內。她不僅從零開始強化舞技，還得每天狂嗑燒烤、麻辣火鍋等高油、高碳水食物。她笑說，自己沒想過會因為體重掉了0.5公斤而想哭，心想：「完蛋了！今天看起來好憔悴，拍起來一定不夠胖。」所幸在營養師的嚴密監控下，Jackie成功達標，身材徹底變形，胖到舊衣服全數穿不下。她幽默自嘲：「肚子跟屁股都變超大，大到像頭母牛，整個人變成極致的沙漏型身材。每天早上照鏡子看著圓滾滾的自己，居然覺得還挺可愛的。」

《泰殺歌后戰》泰星 NuNew、PingPong 與網紅 Ninew 組成「咧魔天團」。（圖／威視提供）

除了挑大樑的Jackie，《泰殺歌后戰》卡司也充滿話題，集結BL劇爆紅的哈里特布阿約伊（ Keng），飾演前來助陣卻讓局面更加失控的國際巨星；以及憑泰腐劇《甜心派》紅遍亞洲的查瓦林佩德皮里亞旺（NuNew） 與《娘娘腔日記》的靈魂搞笑擔當通凱通坎托姆（PingPong），再加上初次挑戰大銀幕的網路紅人妮紐佩丹卡奧（Ninew），三人組成超高人氣、卻暗中與天后較勁的「咧魔天團」。正式預告在台上線後隨即引發討論，網友紛紛留言：「根本是泰國版《歌喉讚》！」「沒想到台灣要上NuNew新片！」

