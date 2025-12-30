德泰混血女神拒穿矽膠假肉 1個月「暴肥10公斤」變成「母牛」

《泰殺歌后戰》中德泰混血女神查奎琳門恩（Jackie）完成先胖後瘦的地獄式變身。威視電影提供

《娘娘腔日記》導演基特法童格安（Kittiphak Thongauam）睽違5年推出的瘋狂力作《泰殺歌后戰》（Beauty and the Beat），聚焦「過氣天后」與「流量網紅」正面交鋒的復出戰，不僅揭開娛樂圈流量為王的荒謬真相，更因超狂的卡司陣容在網路上引發熱烈討論。

混血女神體脂大解放！拒用道具服「一個月胖10公斤」變身母牛

為了詮釋隱退多年、身材走樣的傳奇天后「布萊芬」，擁有德泰血統的混血女神查奎琳門恩（Jackie）展現極高敬業度。導演為了追求真實感，嚴禁使用矽膠道具服，要求Jackie必須「實肉演出」。她在短短一個月內執行地獄式增肥計畫，每天狂嗑燒烤、麻辣火鍋等高熱量食物，體重從53公斤暴增至63公斤。

Jackie回憶這段歷程時笑稱，自己從未想過會因為體重「只掉0.5公斤」而急到想哭，擔心鏡頭前看起來不夠圓潤。她更幽默自嘲，當時肚子跟屁股大到「像頭母牛」，不僅舊衣服全部穿不下，整個人變成了極致的沙漏型身材。有趣的是，在完成「胖版」戲份後，劇組還特別停工一個月，讓她進行極限瘦身，挑戰生理與意志的最高境界。

《泰殺歌后戰》裡人氣泰星 NuNew、PingPong 與網紅 Ninew 組成「咧魔天團」，耍賤搞笑火力全開！威視電影提供

BL男神與《甜心派》NuNew齊聚！超人氣天團開撕搶流量

除了挑戰演技極限的Jackie，《泰殺歌后戰》的卡司更集結多位泰國頂流偶像。包括憑藉BL劇爆紅的哈里特布阿約伊（Keng）飾演國際巨星，以及演出《甜心派》紅遍亞洲的超人氣男神查瓦林佩德皮里亞旺（NuNew）。片中NuNew將與《娘娘腔日記》的搞笑擔當PingPong、網紅Ninew組成「咧魔天團」，看似助陣天后復出，實則在舞台上暗中較勁。

故事描述天后布萊芬為愛退隱7年，卻慘遭男友詐騙致一無所有，為了奪回掌聲，她決定賭上一切華麗復出。然而，當過氣天后遇上不按牌理出牌的Z世代天團，原本的夢幻聯演竟在記者會現場演變成大型鎂光燈混戰。面對流量即是一切的殘酷現實，這場「天后逆襲網紅」的對決究竟誰能笑到最後？《泰殺歌后戰》將於2026年2月13日農曆春節爆笑登場。



