德澳聯合聲明重申臺海和平穩定重要 外交部表達歡迎肯定

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記者吳典叡／臺北報導

德國與澳洲外交及國防部長共同聲明強調臺海和平重要性，反對片面改變現狀的行為。外交部今（11）日表示肯定，強調將持續與理念相近國家合作，共同捍衛區域穩定。

德國外交部長瓦德福與國防部長皮斯托里烏斯於6月8日在柏林，與澳洲外長黃英賢及副總理兼國防部長馬勒斯舉行「2+2」外交及國防部長會談，雙方會後發布聯合聲明，強調臺海和平穩定的重要性，並共同反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的行為。兩國部長另重申支持臺灣有意義參與國際組織。外交部長林佳龍對此表達歡迎及肯定。

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外交部指出，此次為德澳今年第3次發表聯合聲明，強調臺海和平穩定的重要性，之前兩國分別於今年2月及3月由外長及防長發表聯合聲明表達相同立場，充分顯示維護臺海和平穩定現狀已是國際共識。

外交部強調，將持續與德澳及其他理念相近國家合作，共同捍衛臺海及印太區域的和平穩定，並守護自由民主及以規則為基礎的國際秩序。