德空軍KC-130J 首為歐洲戰機空中加油

德國空軍1架隸屬「德法聯合空運中隊」（BATS）的KC-130J加油運輸機，日前首度為歐洲戰機進行空中加油，持續擴展該中隊的聯合空中加油能力。

該架德軍KC-130J在一次例行訓練中，於德國新布蘭登堡上空，總共為6架歐洲戰機進行空中加油，輸送超過7噸燃油；當時飛行高度6000公尺、飛行時速440公里。

1架隸屬BATS的法軍KC-130J，10月初也成功為幻象2000D RMV與「飆風」戰機進行空中加油，凸顯該中隊持續透過測試任務，提升、擴展KC-130J的空中加油能力；並依據現有標準作業程序和經驗，擬定與盟邦機種的空中加油作業流程，進而增強北約國家聯戰能量。

BATS為全球首支多國組成的C-130J運輸機中隊，雖然2022年才正式成軍，但2020年1月已飛赴阿富汗、蘇丹與索馬利亞等地執行任務；其編制300名德法官兵，執行任務時「不分國籍」，遵守相同的飛行作業程序，還有單一後勤支援單位，由荷蘭恩霍芬的「歐洲航空運輸指揮部」（EATC）指揮，能有效滿足德、法、歐盟，甚至北約的空運任務需求。

該中隊已完成全數10架C-130J系列運輸機的接裝，其中包含德軍的3架C-130J-30與3架KC-130J，以及法軍的2架C-130J-30與2架KC-130J。

