德籍男清晨持刀連搶中壢2超商、賣場 犯案動機曝光

桃園市中壢區日前發生一起德國籍男子持刀行搶案件，一名61歲德國籍男子，因經濟困頓缺乏生計，在9月13日清晨5時許持水果刀分別闖入廣州路超商及中北路賣場行搶，共取得1萬元現金、芭樂汁一瓶、一包香菸，警方獲報後展開搜索，迅速在6時許於另一間超商附近逮獲該男子，並依強盜罪嫌移送偵辦。

據悉，德國籍男子來台兩年以來未有工作，生活困頓才鋌而走險行搶，他先是在廣州路一間超商假裝購物，趁結帳時亮刀威脅店員，雖未得手現金，但仍將一瓶29元芭樂汁帶走。隨後約半小時，他再度前往中北路另一間賣場，向女店員亮刀要求交出現金與香菸，並成功取走1萬元與香菸一包後逃逸。

警方獲報後迅速調閱監視器並在案發附近展開搜索，於6時許順利在另一家超商外查獲德國籍男子，並當場起獲作案用水果刀、香菸及剩餘的9915元贓款。案經桃園地檢署偵辦，依涉嫌攜帶兇器強盜罪將其起訴。

