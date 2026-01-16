德總理將會晤敘利亞臨時總統 料關注移民返國問題

德國政府發言人今天(16日)表示，總理梅爾茨(Friedrich Merz)將於20日在柏林與敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)舉行會談，兩人會談的議題將包括敘利亞的政治過渡，以及敘利亞移民返國等問題。

該名發言人說：「我們有意深化雙邊關係...，與新敘利亞政府創造新的開始。」「我們有許多重要議題需要處理…其中之一，就是敘利亞人返回母國的問題。」

10年前，保守派前任總理梅克爾(Angela Merkel)推動歷史性的難民開放政策，接納約100萬名移民進入德國，其中許多人是為逃離內戰戰火而離開家園的敘利亞人。

在此之後，德國極右翼勢力支持度大幅上升，梅爾茨領導下的基民黨(CDU)對邊境安全與移民政策採取明顯更為強硬的立場，並承諾加速遣返未獲庇護資格的申請者。目前仍有數十萬名敘利亞人在德國僅持有臨時居留許可。

這次訪問是夏拉自2024年12月領導閃電戰，推翻前總統阿塞德(Bashar al-Assad)以來，首次造訪德國。在阿塞德統治期間，一些國家疏遠與大馬士革的關係，夏拉領導的過渡政府正試圖重建敘利亞與這些國家的關係，對此，夏拉近來展開一連串的外交訪問。

然而，近來阿勒坡(Aleppo)的暴力事件，已為敘利亞的戰後重建努力蒙上陰影。庫德族部隊正抵制夏拉所領導、由伊斯蘭主義者主導的政府，試圖將其武裝力量納入政府軍的行動。

德國政府發言人表示，柏林在與敘利亞方面的會談中，已就相關暴力情勢提出關切。

他說：「關鍵問題仍在於，如何形塑政治過渡，才能讓所有社會群體都能在安全的環境中生活，並平等參與政治與社會生活。這是我們與敘利亞政府討論的核心議題之一。」