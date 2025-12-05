德總理梅爾茨面臨退休金法案考驗 聯盟內部反對聲浪升高

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)本週將面臨執政能力重要考驗。德國聯邦議院預定今天(5日)表決退休金法案，該法案在梅爾茨所屬保守陣營內部引發反彈，恐動搖執政聯盟穩定。

梅爾茨領導保守派和社會民主黨(SPD)所組成的聯合政府，在國會握有微弱優勢，比過半席次多出12席，理論上足以通過這項立法，維持當前的退休金水平。

但保守派中的青年派系表示，這項遲早會讓財務出問題的制度，最終將由年輕世代承擔後果。青年派系掌握有18席。

左派黨(Left Party)3日表示將在表決中棄權，以確保法案過關，理由是避免退休族群受到「政治角力」影響。左派黨棄權降低了法案遭否決的機率。

分析人士指出，退休金法案引發的內部爭議凸顯執政聯盟的治理困境。若梅爾茨需仰賴反對黨協助通過關鍵立法，恐進一步削弱其領導形象，也讓外界質疑其推動經濟改革與軍事重建等重大政策的能力。

德國選舉策略專家希里耶(Johannes Hillje)表示，即使表決過關，由於過程艱辛，執政穩定性仍不明朗；若無法靠自身票數取得多數，更將引發聯盟危機。

梅爾茨去年選舉期間曾抨擊前任總理蕭茲(Olaf Scholz)執政聯盟內鬥不斷，並在上任前成功促成創紀錄的基礎建設與國防支出協議，外界對其寄予厚望。然而，他的執政團隊自上任首日即遭遇整合問題，甚至成為首位需第二輪投票才能在國會正式獲確認的總理。

儘管梅爾茨在國際舞台上因支持烏克蘭而獲肯定，但國內聲望大幅下滑，目前民調支持度約25%，為歷來較不受歡迎的總理之一。同時，保守派與社民黨合計支持度已從2月大選時的44.9%下降至39%，極右翼的德國另類選擇黨(AfD)則以26%持續領先。(編輯：陳文蔚)