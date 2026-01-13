德總理稱世界「正在見證伊朗政權最後時刻」 伊朗外長強調已做好因應準備

德國總理梅爾茨公開表示，德黑蘭政權已經窮途末路，圖為聲援示威的伊朗民眾，在英國伊朗使館外焚燒伊朗最高領袖哈米尼肖像。（美聯社）



德國總理梅爾茨13日公開表示，目前全世界正在「見證伊朗政權最後時刻」，相信德黑蘭距離垮台僅剩下數天或數週的時間，旅外伊朗民眾也認為伊朗正走到「柏林圍牆時刻」；對此，伊朗外長阿拉奇除了回擊要梅爾茲「有點羞恥心」，並且表示已經做好回應任何外國干預行動的準備。

英國廣播公司（BBC）指出，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）13日對外表示，全球「正在見證伊朗政權的最後幾天或是幾個禮拜」，並且指出「當一個政權維繫統治只剩下暴力一途，實際上就已經走到了盡頭；如今人民正在奮起，對抗這樣的政權」。

同日，其他歐洲國家也都紛紛對德黑蘭血腥鎮壓示威的手段表達抗議，西班牙外相召見伊朗駐該國大使，對於強力鎮壓「傳達強烈反對與譴責」，芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）則透過X平台發文，表示「伊朗政權切斷了網路，以便能夠無聲無息地對人民展開殺戮以及壓迫」，強調「此類行為絕對無法被容忍」，因此也將召見伊朗駐芬蘭大使傳達不滿。

對於梅爾茨的說法，旅居國外的伊朗民眾傳達了相同的看法，表示目前伊朗正在面臨「柏林圍牆時刻」，認為德黑蘭政府正在傾頹的關鍵點上，因此「這個世界必須清楚自己站在歷史的哪一方」。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）稍晚則是以嚴厲口吻回擊梅爾茨，強調「在所有的國家之中，德國政府最沒有資格談所謂『人權』問題，因為在過去幾年公然展現的雙重標準，已經將該政府的聲譽摧毀殆盡」，因此阿拉奇表示要梅爾茨「有點羞恥心」。

此外，阿拉奇也強調，對於美國總統川普（Donald Trump）可能發動的任何干預行動，德黑蘭已經做好了因應的準備，且程度比2025年6月時，伊朗遭到美方進行直接打擊時還要「高得多」，因此表示「希望人們會選擇較為明智的做法」，避免造成進一步傷害。

