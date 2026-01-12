德總理訪印度 深化貿易、國防合作

記者施欣妤／綜合報導

德國總理梅爾茨12日抵達印度展開為期2天的國是訪問，與印度總理莫迪會晤，同意持續鞏固與深化貿易、國防安全等領域合作；今年適逢德印建交75週年，以及兩國建立戰略夥伴關係滿25週年，也讓本次訪問別具重要意義。

回顧25年戰略夥伴關係成果

在莫迪邀請之下，梅爾茨在當地時間12日清晨飛抵印度西部阿默達巴德（Ahmedabad），隨即展開他首次訪印行程，與莫迪一同為「國際風箏節」揭幕，2人還參觀聖雄甘地過去住所與修道院等，並共同向這位印度國父致敬。接著，梅爾茨、莫迪及德印代表團成員，在甘地那加的聖雄曼迪爾會議中心，舉行正式會談，並回顧兩國長達25年來的戰略夥伴關係成果。

德印領袖主要討論繼續加強兩國合作關係，除了鞏固貿易、投資、技術、教育與技能培訓方面的合作，也探索擴大國防安全、科學創新與永續發展等領域的交流。另外2人也出席經濟領袖論壇，莫迪表示，「德國與印度經濟密切相關，且對全球至關重要」，雙邊貿易總額也達歷史新高，並持續加強在再生能源等各項技術上的合作。

此外，梅爾茨也表達希望在安全議題上，與印度進一步深化合作，以期降低印度對俄羅斯的依賴。2國也簽署多項合作備忘錄，並就關鍵礦產、醫療衛生與共創人工智慧創新中心等達初步協議。

梅爾茨（左）去年就任以來首次訪問印度，與莫迪重申兩國堅定夥伴關係。（達志影像／歐新社）