德總理：敘利亞內戰已結束 難民必須離境否則遣返
[Newtalk新聞] 德國聯邦總理梅爾茨（Friedrich Merz）稍早表示，已經邀請敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）商談遣返在德國有犯罪記錄的敘利亞公民的問題。不只如此，他也認為敘利亞內戰既然結束了，在德敘利亞難民必須回國，否則將面臨遣返。
路透社（Reuters）報導，梅爾茨告訴記者：「我們當然會繼續將罪犯遣返回敘利亞。這是我們的計劃。現在我們將以非常具體的方式落實這一計劃。」
梅爾茨還表示，德國也希望幫助敘利亞穩定局勢，並補充說，他打算與夏拉討論「我們如何共同解決這個問題」。
德國前聯邦總理梅克爾（Angela Merkel）十年前在位時推行了一項具有歷史意義的難民開放政策，接納了約100萬移民來到德國，其中許多是逃離內戰的敘利亞人。
隨著大量敘利亞難民入境，德國排外的極右翼勢力的支持率也飆升。如今梅爾茨領導的保守派基民盟在邊境安全和移民問題上採取了更強硬的立場，並承諾加快遣返速度。
《半島電視台》（Al Arabiya）報導，梅爾茨在最近一次就移民問題發表的強硬言論中表示，逃離敘利亞長達13年殘酷戰爭的敘利亞人「不再有任何理由」在德國尋求庇護。
梅爾茨表示：「對於那些拒絕返回祖國的人，我們當然可以驅逐他們。」
梅爾茨表示，他已邀請敘利亞總統夏拉訪問德國，討論「如何共同解決這個問題」。
梅爾茨說，敘利亞「需要所有力量，尤其是敘利亞人民的力量來重建家園」，並補充說，他相信許多人會自願返回。
