德總理：若俄破壞停火 西方將「擊退」俄軍

（中央社柏林16日綜合外電報導）德國總理梅爾茨今天接受德國第二電視台（ZDF）訪問時表示，根據美歐對烏克蘭提供的停火後保障，維和部隊在某些情況下可擊退俄羅斯軍隊。

當記者追問美國昨天在柏林與烏克蘭總統澤倫斯基會談時提出的潛在安全保障細節時，梅爾茨（Friedrich Merz）表示，若任一方違反停火條款，擔保國就有必要擊退俄羅斯部隊。

他說：「我們將確保交戰方之間有一塊非軍事區，具體而言，我們也會對相應的俄羅斯入侵與攻擊採取行動。我們還沒有走到那一步。」

廣告 廣告

他說：「美國承諾在停火的情況下保護烏克蘭，就好像它是北大西洋公約組織（NATO）領土一樣，我認為這對美國而言，是個相當引人注目的新立場。」

俄羅斯至今尚未同意停火，而美國與歐洲均表示，停火是任何安全保障的前提條件。俄方也尚未同意允許西方部隊進駐烏克蘭，以協助結束這場自2022年2月俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭以來持續至今的全面戰爭。

梅爾茨表示，他認為歐洲達成協議，利用被凍結的俄羅斯資產來資助烏克蘭持續防衛的機會約為5成。他說，這樣做至關重要，因為在目前這一輪歐洲資金於2026年第一季用完後，烏克蘭將需要至少兩年的資金。

他說：「整個歐洲都存在疑慮，我完全可以理解，但…如果我們現在不採取行動、不做出我們可以做的決定來阻止俄羅斯軍隊推進，我們還要等到什麼時候？」

梅爾茨表示，美國新版「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）對歐洲的敵對語氣並未讓他意外，因為這與美國副總統范斯（JD Vance）年初在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）演說中對歐洲提出的諸多批評如出一轍。

不過，梅爾茨表示，美國任何孤立主義傾向都不太可能持續。

他說：「美國優先固然不錯，但美國孤立對美國自身也沒有好處。看看美國的經濟數據，我可以想像美國人最終會接觸我們，說：『我們難道不想談一些對雙方都有利的問題嗎？』」（編譯：鄭詩韻）1141217