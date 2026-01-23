德義元首會晤 推動原物料供應鏈去中國化

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)今天(23日)訪問羅馬，與義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)舉行元首峰會，兩人會後發表聯合聲明指出，德義將共同合作，以確保原物料供應鏈安全。北京當局近來收緊稀土礦物出口，迫使義大利向盟國尋求合作，以減少對中國的依賴。

根據路透社取得的聲明草案，德國與義大利將針對加強經濟安全展開合作，確保關鍵原物料的供應鏈不會中斷。一名義大利政府消息人士透露，矽(silicon)與晶片產業被列為雙方合作的核心領域。

元首峰會告一段落後，德義商業論壇接著登場，義大利外交部長塔加尼(Antonio Tajani)在會議中直言，義大利「不能接受中國單方面決定原物料的價格」，強調義大利將與德國建立共同戰略，並希望其他國家也能加入這個行列。

德國與義大利是歐洲排名前二的製造業大國，據德國商報(Handelsblatt)報導，上述草案將在2月12日舉行的歐盟非正式領袖會議(Informal Leaders' Retreat)上提出，以促進歐洲整體競爭力。