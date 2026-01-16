德興國小辦觀星活動 林惠如校長引領學童親眼見證冬季星空之美

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為了讓學童將課本中的天文知識轉化為實際體驗，彰化縣永靖鄉德興國小於冬季夜晚特別舉辦「一期一會，來德興看星星」觀星活動，邀請具有天文校長稱號的北斗國中校長吳炳連擔綱解說，並親自攜帶專業天文望遠鏡，帶領學童與家長一同仰望冬季星空，觀賞冬天夜空中最耀眼的星辰。

透過吳炳連校長的解說，讓德興國小學童與家長識得一閃一閃亮晶晶的星星真實模樣。（圖／記者周厚賢攝）

對非都市地區的學童而言，透過天文望遠鏡觀星往往是遙不可及的想像。然而自林惠如校長去年到任後，便積極推動天文教育與科學探索課程，去年即首度邀請吳炳連校長到校進行天文講解。今年活動邁入第二年，吸引更多學童與家長踴躍參與，從幻燈片的基礎解說，到實際操作望遠鏡的觀測體驗，讓孩子們親眼看見過去只能在書本中認識的土星、木星以及獵戶星座等天體。

邁入第二屆的德興國小「一期一會，來德興看星星」觀星活動，今年有更多學童與家長參加。（圖／記者周厚賢攝）

林惠如校長表示，國小自然課本雖從四、五年級開始介紹天文相關知識，但多半侷限於文字與影片，難以滿足孩子們「親眼所見」的探索慾望，因此特別邀請具備深厚天文專業的吳炳連校長到校指導，讓學童在實際觀測中加深對星星與星座的印象。「希望我們的小朋友能夠上知天文、下懂地理，成為小小博士。」林校長也期待，透過這樣的啟蒙活動，或許能在孩子心中種下對宇宙與太空科學的興趣種子，為未來多元發展開啟更多可能。