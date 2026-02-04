德芙蘭國小少棒隊勇奪2026紅葉小巨人盃全國冠軍〡校長古金益：部落孩子展現逆風奮戰的原鄉學童韌性

▲德芙蘭國小少棒隊在校長古金益（左二）與主任王士銘（右一）帶領下，參加臺東縣延平鄉公所主辦的「2026紅葉小巨人盃全國少棒邀請賽」，勇奪全國冠軍。（照片提供 / 德芙蘭國小）

【記者 / 王麗美 台中報導】

德芙蘭國小少棒隊近日參加臺東縣延平鄉公所主辦的「2026紅葉小巨人盃全國少棒邀請賽」，在勁旅強勁環伺下，勇奪全國冠軍，為臺中市和平區偏鄉校園寫下亮眼紀錄。涂易恩更一舉摘下「最佳打擊獎」及「全壘打獎」的個人獎項優異成績，在關鍵時刻屢建奇功，打擊率高達六成七，攻守俱佳，成為球隊奪冠的重要功臣，教練許晏禎也榮獲「最佳教練獎」。

本次賽事在少棒重鎮臺東舉行，集結全國多支實力堅強的隊伍，其中不乏具備在地優勢與豐富賽事經驗的球隊，競爭激烈。德芙蘭國小少棒隊從台中和平鄉遠道南下，歷經舟車勞頓，仍能穩定發揮，展現良好心理素質與團隊凝聚力。

冠亞軍決賽中，德芙蘭少棒對上曾挺進全國前16強的花蓮中原國小少棒隊。比賽首局即以1比3落後兩分，局勢一度不利；然而球員臨場不慌不亂，第四局成功掌握對手投球節奏，把握關鍵機會一舉攻下4分，最終以6比4逆轉奪勝，成功捧回冠軍獎盃。

總教練許晏禎表示，孩子們在逆風情況下仍能沉著應對，尤其在冠軍賽展現出高度專注與穩定度，球隊在第一局原本以1比3落後的情況下，球隊沒有慌亂，直到第四局成功掌握對手花蓮中原國小少棒隊的投球節奏，一口氣攻下4分，最終以6比4的比數，艱苦卻精彩地拿下冠軍。這場勝利是團隊信任與平日訓練累積的成果。教練陳少偉也指出，孩子們長時間的堅持與努力，在高強度賽事中獲得最真實的回饋，這座冠軍不只是獎盃，更是對訓練態度的肯定。

校長古金益表示，球隊能夠奪冠，關鍵在於教練團長期系統化且紮實的訓練，以及孩子們願意吃苦、持續精進的態度；也期勉球員們在榮耀之後，仍能保持謙遜，懷抱對棒球的熱愛與尊重，迎接未來更多挑戰。

古金益校長也特別感謝社團法人台灣服務業發展協會（ASIT ）秘書長韋文敏，長期的關心與牽線，幫忙尋找珍貴資源協助德芙蘭少棒隊的發展，特別在極度偏鄉發展少棒隊，在經營與訓練上面臨各種不小的挑戰。他也勉勵孩子們，在接連獲得佳績之後，更要保持謙遜與穩定的心，記得每一場勝利背後的努力與汗水，不因一時成績而自滿，而是一步一腳印地向前走。

古金益也表示，德芙蘭國小推動少棒的目的，不只是追求冠軍，而是希望孩子們能在運動中學會自律、尊重與團隊精神，帶著謙卑的態度持續前進，未來無論走在球場或人生的哪一條路上，都要學習在逆風奮戰中的生命韌性，讓生命都能走得更遠、更穩。

▲德芙蘭國小少棒隊校長古金益希望孩子們能在運動中學會自律、尊重與團隊精神，帶著謙卑的態度前進。（照片 / 韋文敏）

