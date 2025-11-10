德英關注俄羅斯衛星威脅 專家示警：北京太空實力不輸莫斯科
德國和英國近期警告，俄羅斯和中國的太空衛星構成的威脅日益加劇，經常被發現對西方國家使用的衛星進行間諜活動。但專家表示，中國的太空實力更為強大，目標卻更加隱晦，直指北京的威脅不輸給俄羅斯，甚至可能更大。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，德國和英國多次強調莫斯科追蹤、干擾和妨礙其通訊衛星運作的事件，此舉可能對接收衛星影像、電信和衛星寬頻網路等造成影響，恐將衝擊軍事行動及民航領域。
德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）日前透露，有2顆俄羅斯偵察衛星被發現追蹤聯邦國防軍（Bundeswehr）及其盟友使用的IntelSat衛星，並強調俄羅斯與中國的太空作戰能力可以干擾、致盲、操控或摧毀衛星，同時宣布將為德國太空計畫追加數十億美元資金。
英國太空司令部司令特德曼（Paul Tedman）上月也告訴BBC，俄羅斯衛星正在追蹤英國的太空資產，且「每週」都會進行干擾，試圖從中竊取資訊。北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）則警告，俄羅斯計畫在太空研發核武，以癱瘓和摧毀衛星。
儘管由於地理位置接近，俄羅斯對歐洲的威脅更為緊迫，但德國學術暨政治基金會（SWP）安全政策研究員蘇斯（Juliana Suess）告訴CNN，「太空實力顯然更強大的是中國」，並指中國在太空執行過若干精密操作，以接近其他衛星，驚人的高速與精準度確實讓西方國家感到不安。
中國的部分太空實力已引發國際關注。SWP分析師指出，中國曾經測試配備機械手臂的衛星，據稱可將其他衛星移至不同軌道；蘇斯表示，中國在太空領域擁有更多的資金，「目前我們不會看到俄羅斯在太空領域有太大的發展，他們的資源已經捉襟見肘。」
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）航空航太安全計畫副主任斯沃普（Clayton Swope）指出，北京在太空領域的活動非常活躍，但目標卻更隱晦。「我們並不總是清楚他們在做什麼，而他們做了很多不同的事情，讓許多人摸不著頭緒」。
