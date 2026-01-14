德蘭啟智中心組隊參加日本國際共融拔河比賽

德蘭組隊參加日本國際共融拔河比賽。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

天主教德蘭啟智中心首度組團前往日本神戶，參加國際共融拔河交流活動，與日本的團體進行比賽與文化互動，十四日在台南教區主教黃敏正親自主禮祈福禮，並授旗給領隊楊美華，期勉做好交流，及展現絕佳的實力，讓台灣的共融精神走向國際。

德蘭啟智中心長期推動「跨世代、跨能力、跨文化」的共融實踐，此次將透過運動、藝術與生活經驗，讓不同年齡與能力的人都能在參與國際共融拔河中，找到自信。中心人員表示，此次前往神戶參賽的隊伍除了日本在地的隊伍，還包含德蘭五名成人成員，他們平日參與中心的社區融合活動，從長輩到幼兒、從在地到國際，拔河不只是一項運動，更象徵「彼此拉住、不放手」的陪伴關係。

德蘭人員也指出，德蘭的拔河活動，年齡橫跨從三歲到九十四歲，展現真正的「老中青少幼、全齡共融」，十四日的授旗現場，指導教練蔡三雄牧師也示範「圓形拔河」，讓不同世代及族群都能自在地參與。另天主教台南教區主教黃敏正也來到德蘭主禮祈福禮，並頒發聘書給蔡三雄牧師，及授旗給帶隊領隊楊美華。黃敏正勉勵德蘭能做好交流，並發揮最好的表現。

主教黃敏正授旗。（記者張淑娟攝）

值得一提的是，此次前往神戶的五名成人選手是自行籌措旅費，對他們而言，這不只是一次出國比賽，更是一段學習承擔、為夢想努力的歷程，他們希望透過自己的行動，向社會證明「心智障礙者不只是被照顧者，也能成為為自己負責、為團隊努力的一份子」。另此行除參與拔河比賽外，也將進行跨文化交流與共融經驗分享，讓台灣多年累積的社區共融實務，能與國際夥伴彼此學習、相互激勵。

德蘭人員強調，此行希望社會大眾成為德蘭成人心智障礙者，圓夢路上的支持力量，無論是旅費上的協助、精神上的鼓勵，或是一句加油的祝福，都是拉住這條「共融之繩」的重要力量。