德蘭啟智中心身障者快閃高鐵台南站演出 響應國際身障者日展現音樂才華

南市社會局邀德蘭啟智中心身障者快閃高鐵台南站演出，響應國際身障者日及展現其音樂才華。（記者李嘉祥攝）

響應12月3日國際身心障礙者日，臺南市政府社會局30日特邀市德蘭啟智中心身障朋友至高鐵台南站快閃演出，以行動展現不屈不撓的精神與對生命的堅韌與努力，歡樂樂章吸引過往旅客駐足，並紛紛給予熱烈掌聲。社會局主任秘書陳雅芬也代表局長郭乃文到場為表演者加油打氣。

德蘭啟智中心此次演出呼應臺南市國際身心障礙日「理解隱性障礙、消除誤解歧視」主題，10多位身障朋友以「台灣尚勇」震撼出場，演出苦練多時的打擊樂器及舞蹈節目，無論是流行歌曲或熱門音樂，輕快的節奏與律動都讓人陶醉其中，帶動現場觀眾一起隨音樂起舞。

南市社會局長郭乃文表示，許多身心障礙者富有創意與勇氣，這份特質不僅可協助深化社會大眾對身心障礙者的理解與認識，也可展現身心障礙朋友更多元豐富的面貌。

德蘭啟智中心主任楊美華感謝高鐵台南站提供表演空間，透過此次快閃活動，讓民眾看見身心障礙朋友的才華，並破除其刻板印象，也呼籲各界能給予身障者更多鼓勵。

高鐵台南站長高誌隆指出，台灣高鐵各車站均設有無障礙友善設施與服務，期盼透過此次快閃演出，鼓勵身心障礙者走向戶外、迎向陽光，並建立自信心及與社會互動的能力；未來高鐵公司也會持續秉持回饋旅客及社會的理念，致力落實「引領進步、創造美好的生活平台」企業願景。