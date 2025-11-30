德蘭身障者高鐵站快閃秀才藝

響應國際障者日，德蘭啟智中心身障者前往高鐵台南站快閃演出。（高鐵提供）

記者盧萍珊∕歸仁報導

響應十二月三日國際身心障礙者日，社會局三十日安排台南德蘭啟智中心身障者至高鐵台南站快閃表演，以實際行動展現不屈不撓的精神，對生命的堅韌與努力。

這次表演以「理解隱性障礙、消除誤解歧視」主題，共有十多名身障者以《台灣尚勇》出場，現場表演苦練多時的打擊樂器及舞蹈，無論是流行歌曲或熱門音樂，帶動觀眾一起隨音樂起舞。

社會局長郭乃文表示，許多身心障礙者富有創意與勇氣，不僅可深化社會大眾對身心障礙者的理解與認識，同時也可展現身心障礙者多元豐富的面貌。德蘭啟智中心主任楊美華指出，感謝高鐵台南站提供空間，透過快閃活動，讓民眾看見身心障礙者的才華，給予更多鼓勵。高鐵台南站站長高誌隆說，透過快閃期望鼓勵身心障礙者走向戶外、迎向陽光，進而建立自信心及與社會互動的能力。