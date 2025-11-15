德蘭37 愛是唯一 德蘭首創感官友善園遊會登場

記者張淑娟／玉井報導

天主教德蘭啟智中心與玉井區公所十五日共同舉辦「德蘭37 愛是唯一」─社區融合永續園遊會，更首創「感官友善」休息區，透過柔和光線、低音量音樂來陪伴早療兒童。現場也在祈福聲中揭開序幕，德蘭服務使用者及清韻合唱團帶來精采表演、更有趣味闖關體驗、愛心義賣與志工表揚。

德蘭啟智中心由神父甘惠忠與修女麥恪悌於七十七年共同創辦，是原台南縣第一所專為身心障礙者創立的日間托育中心，如今德蘭逐步轉型，服務早療兒童、智青至長輩，成為跨世代共融平台，一路走來，續以專業照顧與陪伴，串聯老、中、青三代不同的生活故事。十五日的園遊會首創「感官友善」措施，讓每個人在社區融合園遊會經驗中，用屬於自己的節奏、自在參與。

廣告 廣告

德蘭三十七週年慶，嘉賓雲集。（記者張淑娟攝）

玉井區長顏振羽也歡喜有如此特別的園遊會，還學習到用搖著雙手來表達鼓掌。德蘭指出，「感官友善」措施可以幫助不同感官特質的人，特別是自閉症、感覺統合困難、過度敏感或低反應者，都能安心參與環境與活動，所以在園遊會中還設計有感官友善時段，主場音樂有特定暫停時間，且主持人說話輕聲細語，而會場所設計感官友善區，配備有降噪耳罩、紓壓物件及舒適溫暖的座位，並有遮光、降噪的獨立空間，讓對光線或聲音敏感的人可以找到一個喘息、安靜的角落，也減少焦慮。

活動現場也由德蘭早療兒童、智青、社區長輩結合社區資源攜手表演，讓所有參與者都能在歡樂氛圍中感受天主的愛、服務使用者的熱情。現場還有畫畫，同時展出德蘭心智障礙青年的畫作，溫暖而有特色，透過畫表現他們對身邊的人、對社區、對世界擁有滿滿的愛。