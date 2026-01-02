德語媒體：中國尋找進行現代海戰的方法

（德國之聲中文網）德國《商報》在線版周三（12月31日）發表文章“中國的模擬戰爭——台灣將如此被消耗”（Chinas simulierter Krieg – So soll Taiwan zermürbt werden）。

文章導語直言：“北京的大規模軍事演習震撼了台灣。一個問題變得比以往任何時候都更加緊迫：中國真的會攻打這個島國嗎？專家表示，2026年可能會成為決定性的一年。”

文章作者認為，這次軍事上的武力展示與當前不斷升級的緊張局勢完全契合：“2025年前九個月，中國戰機共3056次進入台灣的防空識別區。相比之下，去年同期為2301次，2019年僅有20次。上述數據來自美國國會設立的獨立機構——美中經濟與安全審查委員會（USCC）的最新報告。”文章援引專家的分析指出，中國的戰略是通過不斷的越界行為來達到一種“消耗對手”的效果。

文章還介紹：“德國柏林的專家和政府代表一致認為，戰爭的風險正在不斷增加。曾長期擔任歐洲議會議員、現任德台對話平台聯合主席的包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在接受《商報》采訪時表示：‘中國對台灣施加了極大的壓力——這是我有史以來見過的最嚴重的一次’。”

“灰色地帶行動”

文章同時指出，一些主要智庫的最新分析也警告局勢升級的風險。例如，美國戰略與國際研究中心（CSIS）最近就提出了一種可能的局面——中國對台灣實施封鎖。

文章繼續寫道：“在這種情況下，並不是直接的軍事入侵，而是所謂的‘灰色地帶行動’，其目的是逐步‘扼殺’台灣。例如，中國的准軍事力量——中國海警越來越像一支執法力量，將台灣海峽視為內水，對過往船只進行登檢與身份核查。面對這些情況，美國和日本可能會選擇在琉球群島附近加強軍事部署，作為回應。然而，這也會增加意外沖突事件的風險。”

文章預測：“在技術層面上，中國人民解放軍可能會大規模部署無人機蜂群，具備精准干擾台灣通訊與防御系統的能力。台灣國防安全研究院的許智翔指出，台灣必須通過自主衛星、備用網絡、反無人機系統以及國際伙伴關系來應對這種攻擊。”

文章最後注意到近日在陝西首飛成功的“九天”無人機——目前全球最大的無人機母艦：“專家認為，這顯示出中國具備嚴重壓制台灣防御與通訊系統的能力。”

“中國的導彈不僅瞄准台灣”

瑞士《新蘇黎世報》同一天也關注了剛剛結束的中國環台軍演，發表文章“中國的導彈不僅瞄准台灣”（Chinas Raketen gelten nicht nur Taiwan），其副標題是“威懾亦指美日”。

文章援引倫敦國王學院海軍戰爭專家阿萊西奧·帕塔拉諾（Alessio Patalano）指出：“中國的明確目標是控制台灣以東的海域，以阻止任何外部勢力進入該區域。這主要是針對美國海軍及其盟友，特別是日本自衛隊。”

“帕塔拉諾在一份初步評估中寫道，自2022年以來，中國的軍事演習變得愈加復雜和龐大，而且演習的安排似乎越來越臨時、沒有預警。中國的明顯戰略目標是，在沖突初期不僅要癱瘓台灣防御，還要阻斷所有外部援助。在海軍戰爭中，要實施突然襲擊是極其困難的。大型軍艦幾乎隨時隨地都會被衛星或其他偵察手段監控到。像1944年諾曼底登陸前那樣秘密集結龐大入侵艦隊，幾乎已不再可能。”

文章最後總結：“但是帕塔拉諾指出，中國已經找到應對這種局限的方法。它通過頻繁地舉行大型軍事演習，使這種軍事存在‘常態化’。換句話說，每次動用上百架戰機和數十艘海軍與海警艦艇進行演習，就會讓台灣及其盟友難以辨別，究竟哪一次是演習，哪一次才是真正的進攻准備。”

作者: 媒體看中國