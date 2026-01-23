德語媒體：中國發展模式的瓶頸

（德國之聲中文網）《商報》首席經濟師Bert Rürup發表評論寫道，中國企業在全球市場上的成功，既令人印象深刻，又似乎勢不可擋。 然而，細究之下，並不難發現“這個遠東巨人其實並沒有那麼強大”。這篇題為《實現強國夢的時間越來越緊迫了》的評論寫道：

“2025年，中國取代美國，一躍成為德國最大的貿易伙伴，而且這是一個相當單向的變化。從2025年1月至9月，德國從中國的進口量同比增加了8.5%，而對中國的出口卻下降了12.3%。從價值層面來看，德國去年從中國進口的商品是德國對華出口的兩倍。德國去年對華出口的規模同2017年的水平相當，而從那時起，德國從中國的進口額卻增加了50%。眾所周知，只有出口才能拉動本國經濟的增長。

因此，有人指責北京的做法極不公允，認為中國政府以犧牲別國利益的方式在刺激本國經濟增長。德國經濟研究所的報告中稱：‘中國進口外國需求的同時，又在出口失業。’德國也是受沖擊的國家之一。報告稱，中國已經取代德國，成為重商主義的代表。對於這類不公平競爭的指控，中國政府自然會全盤否認，並指出西方國家當年實現出口順差時，這一切似乎根本就不是問題。除此之外，中方還表示，西方國家對中國實施的技術出口限制，也使中國無法實現大量進口。更何況，西方企業通過在華投資取代了對華出口，這些企業目前在中國本土生產，銷售範圍卻並不僅限於亞洲。

另一個無可爭議的事實是，疲軟的人民幣匯率正在助力中國的出口，並使進口變得更加昂貴。多項分析還表明，中國經濟獲得的政府補貼力度要遠高於其他國家。但對原材料、鋼鐵以及鋁提供的補貼，使其受益者並不僅限於國有企業，也包括所有在華經營的中資和外資企業。在內需疲軟、房地產市場低迷的大背景下，補貼起到了穩定經濟和就業的作用。”

《商報》評論寫道，中國黨和國家領導人習近平曾多次誓言，要在2049年之前，即中華人民共和國成立100周年之際，將中國建設成為“富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，使我國綜合國力和國際影響力進入世界前列”。《商報》評論認為，考慮到中國經濟所面臨的一系列結構性挑戰，中國發展模式的不可持續性也在進一步凸顯：



“恰恰是政治領導層的指令造成了大規模的產能過剩，因為房地產和汽車等特定領域往往會被注入數額龐大的資金，這種做法也損害了國家財政的可持續性。由於缺乏市場化的激勵機制，建設和選址過程中造就了一系列產能低下的工廠，這些企業幾乎無法盈利，繳稅有限，只能成為地方政府的負擔。

此外，中國最大的問題則是1979年至2015年期間‘一胎化政策’帶來的後果。1970年代平均高達6個孩子的出生率已經降至當前的一個孩子左右。盡管政府改變了人口政策，但2025年的官方統計顯示，中國每千人口中只有5.63個新生兒誕生。至此，中國的出生率已經降至中華人民共和國成立以來的最低點，目前也看不到任何情況好轉的跡象。”

"不要對熊貓外交過於天真“

1月21日，德國巴伐利亞州州長索德爾（Markus Söder）宣布，慕尼黑動物園將從中國獲得兩只大熊貓，租借期10年。 慕尼黑動物園計劃為大熊貓建造一個新的展區，成為繼柏林之後德國第二個從中國租借熊貓的動物園。 《南德意志報》就此發表評論寫道，在熊貓被高度政治化的今天，巴伐利亞索德爾所表現出的天真令人擔憂：

“值得一提的是，熊貓並非贈送，而是高價租借。這些熊貓及其後代仍將是中國的國家財產，並且隨時都可以被中國收回。中日兩國關系近日呈現緊張後，在日本的熊貓就已經被收回了。對北京而言，這筆交易只賺不賠：特朗普大肆毀壞跨大西洋關系之際，北京則看准了改善形象的機會。當人們看著熊貓可愛的大眼睛時，有誰還會想起經濟脅迫和補貼後的產能過剩問題呢。北京的這類操作本無新意，但索德爾的無知和虛榮，卻讓北京輕松得逞了。

毫無疑問，熊貓可以激發民眾對引人入勝的中國文化的興趣，此外也沒有必要對所有事情都去進行政治化解讀。但索德爾宣布租借熊貓時的表現卻充滿了政治意味：他站在中國大使身邊說到，合作要比對抗更為成功。索德爾在無形中傳達了中國的敘事方式：即歐洲明確對華戰略的嘗試無非是在‘進攻中國’。

外交、學術以及文化領域多年以來一直在努力尋求中歐關系的平衡：在不削弱自身的情況下促進雙邊交流，在不美化軍事化進程和踐踏人權行為的前提下，在全球議題上進行合作。索德爾的表述，無疑是對這一努力的貶低。熊貓本身是無害的，但熊貓背後的政治運作，卻絕非如此。”

