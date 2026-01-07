德語媒體：中國的五個教訓
（德國之聲中文網）《商報》刊登分析文章認為，美國對委內瑞拉總統馬杜羅的突襲破壞了中國的全球權力擴張野心。題為“對中國的五個教訓”的文章寫道：
“美國對委內瑞拉總統馬杜羅的軍事行動，可能對中國的外交政策和全球霸權野心產生深遠而持久的影響。此次襲擊的目標不僅是中國在拉丁美洲的戰略伙伴、重要的債務國和石油供應國，對北京來說，該國多年來也一直是其實施經濟影響力和人民幣國際化的試驗場。
眼下的情況表明，政治風險會多麼迅速地威脅到精心規劃的經濟和戰略布局，也表明中國在其鞭長莫及的地區的影響力仍然有限。因此，中國正在密切關注事態發展，並向華盛頓發出日益尖銳的批評。”
作者Martin Benninghoff從中國的視角出發，就這一事件總結了“五個教訓”。
教訓一：中國的籠絡政策不能保護對方免受美國的武力威脅。文章指出，據估計，委內瑞拉石油出口的85%都流向中國。
“盡管這只佔中國進口石油總量的5%，但是要用於償還中國國有銀行對馬杜羅政府發放的總額600億美元的貸款。馬杜羅政權的垮台危及了償債。此外，如果委內瑞拉的石油工業落入美國之手，中國是否還能繼續指望以原有價格獲得當前規模的石油供應，目前仍不明朗。就是說，如果缺乏政治保障，大規模的經濟參與面臨相當大的風險。”
教訓二：人民幣國際化可能受挫。早在8年前委內瑞拉政府就開始以人民幣公布石油和燃料價格。當時，馬杜羅政府聲稱要擺脫“美元的暴政”。
“對北京而言，這具有重要的象征意義，有助於確立人民幣作為世界主要貨幣美元的替代選項。‘出於對美元體系被工具化的擔憂，人民幣國際化的政治意義日益凸顯，’法蘭克福歌德大學金融經濟學家約翰內斯·佩特裡（Johannes Petry）表示。委內瑞拉已成為這一進程的試驗場。考慮到委內瑞拉石油在中國進口中所佔份額很小，其象征意義也相對較小。
美國對馬杜羅的行動給中國這一雄心打上了一個大大的問號。如果華盛頓阻斷支付渠道或重組貿易，將讓中國的貨幣外交受挫。同時，美國也將更接近其遏制中國在南美和中美洲影響力的目標。”
教訓三：中國認識到在遙遠地區的軍事劣勢。北京周末對馬杜羅被擄表達了“震驚”，並以國際法為依據批評美國。
“這種充滿道德和法律色彩的言論也暴露了中國外交政策的局限性。雖然它為北京贏得了全球輿論關注，但卻無法阻止任何具體的軍事行動。
盡管中國自身也在進行軍事建設，但在軍事上仍然遜於美國。美國軍事專家蒂莫西·希思告訴《商報》：‘除了中國沿海水域，解放軍在世界幾乎任何地方都難以與美軍抗衡。’ 在經濟和貿易之外，中國的手臂仍難以延伸到拉丁美洲。”
教訓四：此事對中國台灣政策的影響小於許多西方人士的預期。作者認為，台灣問題與委內瑞拉的情況不具有可比性。但盡管如此，
“在中國，對馬杜羅的襲擊被視為美國實力的展示。這為可能的軍事行動——例如對台灣——提供了借鑑。中國軍方領導層尤其關注如何系統性地結合空中、無人機和網絡作戰，以及欺騙敵方防御系統的針對性偽裝。快速、精准和協調的計劃至關重要。中國軍事評論員強調，北京不會簡單地照搬美國的行動，而是會采取更具成本效益的策略，最大限度地減少對平民和基礎設施的損害。”
教訓五：中國作為可靠的維護秩序者的大國形象有待提升。
“中國在亞洲以外地區貫徹自身利益依然舉步維艱，缺乏必要的政治和軍事實力。因此，北京可能會調整其在拉丁美洲的參與方式：從單純的貸款和商品交易轉向更強有力的政治參與，乃至進一步推進航母建設，以增強軍事投射能力。
然而鑑於美國的強硬姿態，實現這一目標將更加困難。因此另一種選擇是，中國將更多精力集中在其周邊地區以及在亞洲和非洲的影響範圍內。”
為中國提供了敘事空間
《時代周報》在線版發表題為“特朗普的委內瑞拉政變為中國提供了一個敘事空間”的分析文章指出，委內瑞拉局勢不會直接影響中國對台灣的戰略算計。文章援引美國國家安全委員會前成員、前駐華外交官瑞安·哈斯（Ryan Hass）在X平台上的分析：“北京並未出於尊重國際法和國際准則而放棄對台灣采取軍事或其他措施。它奉行的是不訴諸武力的脅迫戰略。”文章接著寫道：
“更令中國外交政策專家感到不安的是，與中國關系密切的委內瑞拉總統馬杜羅竟然被超級大國美國綁架。中國在委內瑞拉投入了大量的政治和經濟資本；委內瑞拉是中國為數不多的所謂‘全天候伙伴’。
但至少特朗普綁架馬杜羅一事為中國宣傳提供了一個爭取全球南方國家支持的說辭：我們是愛好和平的一方，而美國是侵略者。這將是中國外交官在未來幾個月內的敘事邏輯。尤其是在拉丁美洲，中國過去20年來已經通過政治游說，說服哥斯達黎加、巴拿馬、多米尼加共和國、薩爾瓦多、尼加拉瓜和洪都拉斯等國從台灣轉向與中國建交。”
