德語媒體：中國的軟實力正在改變西方的對華政策
（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》評論稱，特朗普治下，美國作為自由和民主燈塔的吸引力正在快速消失，而與此同時，中國在人工智能、電動車等領域的技術突破、以毛絨玩偶Labubu為代表的流行文化在西方青少年當中引發的轟動效應，都令一黨專制的中國的形象變得越來越“酷”，西方政界也紛紛開始重新審視對華政策。這篇題為《中國軟實力沖擊西方世界》的評論寫道：
中國變“酷”了
“長期以來，中國威脅論一直是美國保守派和民主黨能夠達成共識的少數議題之一。但這種跨黨派共識顯然正在快速瓦解。大多數美國人，尤其是民主黨選民都希望能夠同中國開展更廣泛的合作，他們反對關稅和貿易壁壘。這是芝加哥全球事務委員會2025年一項民調得出的結論。
全球範圍內，也可以看到同樣的趨勢。歐洲全球事務委員會的一項調查顯示，大多數受訪者認為，今後幾年內，中國的影響力會持續上升。越來越多的國家認為中國是不可或缺的伙伴。多數受訪者還認為，美國的影響力仍能得以保持，但不會繼續增強。根據這項民調，只有16%的受訪者仍將美國視為盟友。這項覆蓋歐洲15個國家的調查顯示，多達五分之一的受訪者認為美國是對手或敵人。
在全球軟實力指數排名中，2025年中國再度緊隨美國之後，今年更是幾乎並駕齊驅。在‘聲譽’一欄中，中國甚至已經超越了美國。全球軟實力指數是對192個聯合國成員國進行的形象評估，評估範圍涉及經濟、教育、施政以及文化等35個領域。評估報告的作者指出，中國已經成功為美國的全球主導地位提供了可信的替代方案。
一段時間以來，為拓展自身的活動空間，西方政治家們又開始頻繁訪問北京。經歷多年冰凍期之後，加拿大總理卡尼啟動了新型對華戰略伙伴關系。而為了實現雙邊關系的正常化，斯塔默也成為八年來首位訪問北京的英國首相。德國總理梅爾茨也計劃在今年二月底開始其總理任內的首次訪華行程，一個大型經濟代表團也將一同到訪。上述國家都將中國視為不可或缺的合作伙伴，而並不只是競爭對手。他們執行的對華政策變得越來越務實，而對中國人權狀況的批評則變得越來越謹慎。”
《新蘇黎世報》評論指出，單憑“中國威脅論”或“中國崩潰論”等刻板觀念看待今日的中國，顯然已經不合時宜。中國形象的改變，意味著西方對中國的認知正在被賦予新的視角，從而變得更加完整和現實：
“這並不意味著，中國的一切都能贏得好感。中國政府對藏人和維吾爾人的打壓，對香港民主運動的扼殺以及中國戰機對台灣的威脅，這一切都是眾所周知的現實，世人對此絕不會視而不見。但對中國那種本能式的懷疑態度，顯然已經不再像以往那麼強烈了。中國產品成為西方日常生活一個組成部分的同時，也在重新塑造著中國的形象。
與此同時，中國的形象並不穩固。一旦特朗普的繼任者重新承擔起國際責任，並修復同盟友的關系，那麼作為美國的對立面，中國受歡迎的程度將難免大打折扣。與此同時，中國自身的作為也至關重要。如果中國武力犯台或者繼續收緊本國民眾的自由空間，國家的形象也將一落千丈。屆時，中國專制的一面又將成為各方關注的焦點。
也就是說，Labubu在西方引發的轟動效應並非中國政府獲得西方信任的體現，而更是西方對中國關注點的偏移。人們開始以不同視角看待中國，而不再一味將中國當作威脅。美國的光環在很大程度上歸功於該國的軟實力。而現如今，中國的軟實力正在對美國構成挑戰。”
中國成就了高市早苗
日本周日舉行的國會選舉中，以高市早苗為首的自民黨大獲全勝，一舉贏得316席，這是戰後日本首度有政黨單獨取得三分之二席次，也創下自民黨創黨至今席次最多的紀錄。 《法蘭克福匯報》就此發表評論寫道：
“高市早苗終於成了日本無可爭議的女強人。取代缺乏個人色彩的前任僅三個月之後，選民們就賦予了日本的第一位女首相佔據明顯多數的執政地位。高市早苗喚醒了民眾的希望。憑借自身的魅力和精力，高市早苗還為保守派自民黨贏得了許多年輕選民：她同韓國總統李在明一道打架子鼓，大選前一天，她還在社媒上收到了特朗普的‘示愛信’以及訪問華盛頓的邀請。
尤其為日本民眾所稱道的，是高市早苗讓日本重返國際舞台的方式，這一點也表現在對華關系方面。高市早苗公開表示，一旦北京對民主台灣動用武力，日本就可能會同美國一道進行干預。這一言論引發了中日兩個亞洲宿敵間多年以來最嚴重的爭端。習近平本想以強硬的外交路線震懾日本民眾，但選民們卻以對高市早苗的鼎力支持，給了北京最明確的回應。中國的壓力不僅促成了日本民眾的團結，還為高市早苗加強國防能力、減少對華依賴、強化同美國和歐洲的盟友關系提供了充分的理由。”
摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
