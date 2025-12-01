德語媒體：中國經濟仍深陷危機

（德國之聲中文網）《商報》文章寫道，中國國家統計局周日發布的數據顯示，11月制造業采購經理指數（PMI）從10月的49.0小幅回升至49.2，但仍低於區分擴張與萎縮的50榮枯線，這已是中國企業景氣度連續第八個月低於關鍵榮枯線，就連一向較為穩健的服務業也開始滑坡。這篇題為《中國經濟仍深陷危機》的文章認為，種種跡象顯示，中國工業領域的前景仍相當黯淡：

“包含服務業和建築業在內的非制造業采購經理人指數同樣釋放出警示信號：該指數由10月的50.1下滑至11月的49.5，這也是該指數自2022年12月以來首次跌至榮枯線以下。上述數據表明，工業企業在疫情造成的經濟下行後仍復蘇乏力，而同美國的貿易沖突更是雪上加霜。值得關注的是，服務業PMI在2024年9月以來首次重回萎縮區間，並降至2023年12月以來的最低點。

國家統計局解釋說，服務業PMI下滑的主要原因是‘10月黃金周’國慶假期效應的逐漸消退。此外，盡管新訂單和出口訂單等分項指數同上個月相比有小幅回升，但依然徘徊在50以下，未能進入增長區間。

對北京的經濟政策制定者來說，由來已久的棘手問題，現在已經變得更加突出：政府應當痛下決心，推動結構性改革呢？還是應當出台新的提振措施，刺激內需呢？

在全球增長放緩、房地產危機持續以及地方政府債務高企的大背景下，政策抉擇變得難上加難。作為世界第二大經濟體，中國經濟第三季度的增幅已經創下一年來的新低。北京仍認為，今年中國經濟將可以實現5%的增長。上周三，政府剛剛推出了促進消費的一攬子措施。”

“給每人發三千元消費券”

《商報》文章指出，中國政府目前推出的提振措施，並不足以扭轉經濟局勢：

“上海經濟學家朱天（音）認為，長期未能解決的房地產危機是內需疲軟和經濟下行的主要原因。他建議政府一次性給每人發放三千元人民幣的消費券。

按照他的計算，此舉可帶來約2萬億元人民幣的新增消費規模，折合大約2580億歐元。即便這些消費券僅有50%被實際用於消費，其余被儲蓄的前提下，仍可實現1.5個百分點的經濟增長。

事實上，中國多個省市地方政府很早以前就已開始通過發放消費券，來提升消費需求。但朱天認為，迄今為止的刺激消費措施規模過小。朱天上周五在上海對記者表示：‘我的建議和現有刺激措施的最大區別在於規模。迄今為止的消費券金額過低，根本不足以在宏觀經濟層面產生效益。’”

披著德國品牌外衣的中國網店

《每日新聞》網站報道稱，德國的“黑色星期五促銷活動”期間，一些來路可疑的網店引起了廣泛關注。這些網店的名字聽起來很“德國”：Hermann Modehaus Hamburg（赫爾曼漢堡時裝店）”、“Fjorden Mode Berlin（柏林峽灣時尚店）”或“Anna und Felix Juwelen（安娜與費利克斯珠寶店）等等，但它們實際的注冊地點卻在中國或香港，銷售的所謂“德國品質產品”也都是批發自阿裡巴巴的廉價商品。

“北德調查記者團隊對這類網店進行了大量的分析。它們經常使用有針對性的情緒化營銷手段：多年的家族生意，准備關店的退休夫婦，或者剛剛開店急需客戶支持的新手等等。除此之外，網頁上還有一些人工智能生成的圖片：有時是一對母子，有時是所謂的店主或創辦者。漢堡消費者保護協會的雷貝克 Julia Rehberg表示：‘這種個性化的敘事方式很能打動人心，很多人都願意支持小店，而這些電商恰恰利用了客戶的善良。’

與此同時，這些網店還利用折扣營造壓力：‘最後的機會’‘現貨僅剩三件’是這些網店經常使用的文字。它們還通過PayPal或Klarna等支付服務商來提升信任感，但這些服務商也並不總能提供保障。雷貝克說：‘買家保護條款根本不能奏效，因為我根本沒法將商品退回去。’只有在極少數情況下，支付平台才會作為例外情況為消費者退款。

這些網店的‘賣相’都很專業。借助網店模塊以及人工智能工具，制造整套的網頁和廣告文案已經變得非常快捷簡便。尤其是在‘黑色星期五’促銷活動前後，這些運營商就會拋出大量新網店。而很多消費者在Instagram或Facebook看到廣告後，就會在沖動之下，下單購買。

不少消費者在TikTok等社媒平台上分享了自己的受騙經歷：一名女用戶聲稱，她購買的褲子，圖案看起來更像是‘老奶奶的窗簾’，和照片上的式樣完全沒有關系。而她卻為這樣一條‘垃圾’支付了40歐元。網店客服則以‘光線不同’予以搪塞。另一位用戶寫道：‘我下單購買的是夢想，得到的卻是噩夢。純屬欺騙，各位千萬不要上當。’”

