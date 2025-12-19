德語媒體：中國芯片制造技術取得重大突破？

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表分析文章寫道，高端芯片是人工智能以及尖端軍事技術的基礎，因此一直以來都是中美博弈中的關鍵戰場。多年來，華盛頓通過出口管制和制裁手段，試圖切斷中國獲取高端芯片的途徑。但與此同時，中國也加快了芯片技術的自主研發，希望擺脫在這一領域對西方的高度依賴。這篇題為《中國可能在核心技術領域取得了突破》的分析文章寫道：



“中國明顯落後於西方的技術領域已經所剩無幾，而芯片制造設備就是其中之一。在西方，當前最先進的人工智能芯片都是通過極紫外光刻機（EUV）技術生產的。這是一種使用超短波長光線的光刻技術，能夠制造出極其細微的結構，從而使高性能芯片的制造成為可能。在全球範圍內，只有荷蘭的阿斯麥（ASML）能夠生產出這樣的高端芯片制造設備。也正因為如此，華盛頓從一開始就一直在阻撓北京獲得阿斯麥的高端設備。

迄今為止，中國公司雖然也能利用相對落後的技術生產出用於人工智能的芯片，但成本相對更高。而西方專家普遍認為，只要中國工程師無法自行研發出EUV技術，中國就無法彌補在這一領域同西方的差距，甚至這一差距可能會越來越大。

然而，路透社的一則調查新聞則顯示，中國在EUV技術研發方面的進展，顯然已經遠遠超出西方專家的預期。據稱，今年年初，中國一個工程師團隊已經在深圳的一個廠區內成功制造出了一台EUV設備原型機。 ”

"中國的曼哈頓計劃”

《新蘇黎世報》援引路透社的消息報道稱，該EUV項目被內部人士稱為“中國的曼哈頓計劃”，足以顯示該項目的保密程度之高以及投入之巨大。而研發速度之所以如此驚人，則要歸功於一些高薪聘請來的前阿斯麥工程師：

“中國是否以及何時能將自主研發的EUV技術推向市場，目前尚無法斷言。與體量相當於一輛長途巴士的阿斯麥設備相比，深圳原型機的體積要大得多，需要佔據整整一座廠房。此外，還有一些關鍵部件，如高精度鏡片也還未能達到質量要求。

盡管中國工程師們還需要解決一系列技術問題，但可以肯定的是：中美博弈中，中國最大的技術短板，將會提前得到解決。屆時為技術落後而擔心煩惱的，就不會再是中國了。”

“EUV技術是歐洲的重要籌碼”

《法蘭克福匯報》發表評論稱，來自德國的蔡司（Zeiss）、通快（Trumpf）以及荷蘭的阿斯麥（ASML）通過近20年的攜手研發，創造了全世界獨一無二的EUV光刻機技術。全球80%以上的微芯片，都是通過蔡司的光學設備對通快公司的激光進行精准調控，然後在阿斯麥的設備中曝光晶圓而制造出來的：



”一方面，美國想方設法要阻止中國獲得最新款的EUV設備，另一方面，中國又在不惜代價研發自己的光刻設備，這足以充分說明EUV技術是多麼的出類拔萃。而上述兩種因素也在相互發揮作用：美國越是要極力封鎖中國獲取相關技術的渠道，中國要自行掌握高端芯片生產技術的欲望也就更加強烈。中國為了獲取相關技術，可謂無所不用其極：間諜、高薪挖走該領域的科學家和工程師、甚至會為相關人士提供假證件。

三個歐洲合作伙伴被推上了中美博弈的風口浪尖，而中美爭奪的正是未來全球技術的主導地位。因為在可預見的未來，沒有任何技術能夠制造出比蔡司、通快和阿斯麥更為先進的微芯片設備。正因為如此，這三家企業應不惜一切代價保持甚至擴大自身的技術優勢，例如將下一代最新技術盡快產業化。這不僅僅是在捍衛上述企業自身的未來，同時也為歐洲提供了討價還價的重要籌碼，使‘老大陸’不至於被技術的發展遠遠拋在後面。”

