德語媒體：中國視角下的格陵蘭之爭
（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》分析文章指出，長期以來，北京一直在期盼北約的終結，因為西方陣營的同盟體系，恰恰是北京自身所不具備的一項關鍵性戰略優勢。也正因為如此，格陵蘭島之爭引發的歐美緊張關系，也成了中國宣傳機器中的熱門話題。這篇題為《北京在為北約敲響喪鐘》的文章寫道：
“盡管美國對華政策的措辭依舊強硬，但在特朗普治下，對中國的遏制已經變得非常脆弱。特朗普向普京靠攏，並通過貿易戰削弱西方。通過對加拿大、歐洲和亞洲盟友施加關稅，特朗普令上述盟友更難在經濟上擺脫對中國的依賴。恰恰相反，這些中等強國為了自保，甚至也在不得不減少同美國的貿易，以保障供求關系的多樣化。對中國而言，這恰恰是‘多邊主義造福人類’的證明，當多邊主義削弱美國影響力時，自然尤為如此。
官方層面上，中國仍以標准化措辭討論格陵蘭問題：中國外交部強調，基於《聯合國憲章》的國際法秩序必須得到維護。中國還敦促美方‘不要將所謂中國威脅作為謀取私利的借口’。不過，為了保護本國的經濟利益，北京一直避免對特朗普進行直接批評。用中國外交部發言人的話說，就是中美關系保持著‘一種動態穩定’。”
《法蘭克福匯報》分析文章援引中國知名學者閻學通的講話指出，美國的“帝國式轉向”正在削弱自身在道德、法治和國際規範上的信譽，從而動搖了跨大西洋聯盟的重要支柱。
“對中國的宣傳機器而言，這無疑是送上門的熱門話題。民族主義博主胡錫進表示：‘北約的精神已經死亡，歐洲對美國的信任已被摧毀，而如果歐洲在格陵蘭問題上不對特朗普進行反擊，就將失去自己的主權和尊嚴’。知名宣傳家金燦榮則稱‘當前的的歐洲已經一無是處’。他形容當前的歐洲類似於王朝覆滅前夕的晚清：‘實際上心態已經衰敗了，哭哭啼啼’。
目前，‘歐洲孱弱’已經成了中國各宣傳渠道裡的熱門話題。而同以往不同的是，中國不再發起魅力攻勢，而是加大了對歐洲的施壓力度，以此證明，歐洲舊大陸除了接受中國的視角，已經別無選擇。”
世界報：微笑的第三方
《世界報》發表評論指出，西方陣營裂痕日益加深的當下，北京正在成為“微笑的第三方”，並以低調而自信姿態為自己打造“可信伙伴”的形象。
“特朗普希望遏制這一最大的地緣政治對手，但幾乎毫無成效，反而強化了北京的地位。去年四月，剛剛上台不久的特朗普就宣布在原有20%的基礎對所有中國產品額外征收125%的關稅。面對這一強烈沖擊，中國領導層采取了強硬的立場：先是實施反制關稅，進而提升美國船只的停靠費用，最後還對戰略性原材料的出口實施了管制，此外還對一家美國大型芯片公司展開了反壟斷調查。10月20日，特朗普宣布，他對北京‘充滿了敬意’，而且很快就會同習近平達成一項‘偉大的協議’。這份協議的內容是：雙方各自加征10%的額外關稅，中國也將恢復關鍵原材料的對美出口。
表面上看起來，美國似乎戰勝了經濟強國中國：初步估算顯示，去年中國對美出口減少了25%。與此同時，一些科技巨頭也宣布將在美國進行高額投資，以避免關稅。但事實上，這類投資大多早有規劃。而根據不同的統計數據，特朗普上台以來，美國工業領域已經流失了多達八萬個工作崗位。專家們還指出，大量中國產品仍得以繞道進入美國市場，例如先在南美組裝，然後再被輸往美國。
布魯金斯學會觀察中國政策的學者帕特裡奇亞·金（Patricia Kim）評論說：‘美國政府的雄心壯志和慷慨言辭引人關注，但實際效果卻相差甚遠。’
而相比之下，中國則很好地應對了局面。作為對美國市場的替代，中國開始對印度尼西亞、越南、南方國家、歐洲和加拿大擴大出口。也正因為如此，一段時間以來，人們紛紛在說，像中國這樣以自信姿態應對特朗普，才是一個正確的選擇。正如保加利亞學者克拉斯特夫在《金融時報》所寫的那樣：特朗普也許震驚了世界，但世界卻在向中國傾斜。”
摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 媒體看中國
