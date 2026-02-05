德語媒體：中美俄 – 誰對德國最危險？
（德國之聲中文網）周二出版的《柏林日報》發表評論稱，美國政治的不確定性急劇上升，俄烏戰爭使德俄關系陷入決裂，在此背景下，德國和歐洲必須重新審核對華關系。這篇題為《俄羅斯、中國和美國 – 誰是最大的風險？》的評論寫道：
惹惱中國
“2023年，社民黨政治家肖爾茨領導下的紅綠黃聯合政府顯然認為，同俄羅斯的煩惱以及烏克蘭的災難局面還不夠亂，他們還改變了對華戰略，並推出了一個新名詞‘去風險化’（Derisking）以及與之如影隨形的‘脫鉤’（ Decoupling）。為了徹底激怒中國，時任德國外長貝爾伯克還將中國領導人習近平稱為獨裁者，並對中國人開展了一番價值觀說教。
德國政界想必是真心相信，只要對中國使壞，就能遏制這個競爭對手的快速崛起。這是一種嚴重的誤判，更是強國走向衰敗時的典型做法。現如今，即便媒體一再抹黑，也無法否認，中國已經在決定未來的關鍵產業中佔據了領先地位：汽車以及環保技術，而汽車本來是德國一向引以為傲的行業。在高科技領域，優勢尤為明顯：芯片、移動電話以及計算機，中國的經濟實力，加上長期構建的全球網絡，使中國有能力推行強勢外交，使該國不必向特朗普屈膝投降。過去幾十年來，中國一直是德國可靠的貿易伙伴，雙方互利雙贏。而放棄這種關系，是何等的愚蠢。
現在，美國也要被‘去風險’了，而且是不得已而為之。自從美國總統特朗普在達沃斯發表了那番對歐洲充滿仇恨的講話之後，人們不得不產生這樣的印象：歐洲最大的風險所在，並非中國，而是華盛頓：歐洲在信息產業的軟硬件方面，都完全依賴美國。金融、軍事以及能源領域，也高度依賴美國。一旦馬斯克切斷星鏈，烏克蘭的情況將會變得非常非常糟糕。沒有任何一個國家的領導人像美國總統這樣難以預測，俄羅斯不能比，中國更不可同日而語。”
《柏林日報》的評論寫道，按照特朗普的要求，去年德國進口的液化天然氣中，美國佔比高達96%。而歐盟進口天然氣中的美國佔比也從2021年的5%一路飆升至去年的27%。人們不禁要問，到底誰在淪為被勒索對象？
”德國和歐洲正在竭力營造一種印象：即便同所有大國伙伴脫離關系，也不會蒙受損失。這種做法完全可以理解，畢竟誰都不願意引發恐慌。同南美洲和印度分別談判二十多年後，現在每簽署一個新的自由貿易協定，都會引起一派歡呼，而這種做法恰恰是加拿大總理卡尼在達沃斯論壇上所說的天真和自我蒙蔽。而就在這一次講話中，卡尼也提到了前不久同中國達成的新戰略伙伴關系，並稱之為務實的多元化路線。英國首相斯塔默也結束了歷時八年的對華冰凍期，開始發展起所謂的‘成熟關系’。
距離德國回歸理性的對華關系，還有很長的路要走。但經濟界似乎已經走在了前面：上周，科隆德國經濟研究所發布的數據顯示，德國企業去年大幅增加在華投資，直接投資同比增加了70億歐元。上一次出現如此大規模的對華投資還是2021年，也就是德國開始吵架式對華路線之前。該研究所的另一份報告則顯示了對美‘去風險’的成就：從2025年2月至2025年11月，也就是特朗普再次執政後的頭半年裡，德國對美國的直接投資減少了45%。”
中美俄三足鼎立 世界更加危險
本周四，《新削減戰略武器條約》（New START）正式到期，這是美俄之間最後一項仍然有效的核武器控制協議。隨著它的終結，持續了半個多世紀的軍備控制時代也宣告落幕。《時代》周報發表評論寫道：
“與冷戰時期相對穩定的兩極格局相比，當前的軍備競賽之所以更加復雜、更加危險，是因為第三個核大國 — 中國的快速崛起。截至目前，中國一直不願意同美俄就削減軍備展開談判，理由是中國的核武庫規模還很小。
但即便中國願意參加軍備控制談判，三個國家之間又怎麼可能形成所謂的‘恐懼均衡’呢？美國強硬派認為，要實現真正的均勢，就必須將俄羅斯和中國的核武庫數量相加。如此一來，軍備競賽的惡性循環將立即螺旋式上升。
然而，軍備控制並不只是關於數量的討論，透明度、相互信任和可靠性也同樣重要。這需要復雜的核查機制、數據交換以及實地檢查。只有通過這類機制，才能相互了解，才能更好地理解各自的想法。
上述機制現在都已經不復存在了，而此時此刻，華盛頓、莫斯科和北京恰恰都由最強硬、最不可預測的政治人物掌控權力。”
摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 媒體看中國
