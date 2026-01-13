德語媒體：中美夾縫中的德國稀土難題

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》評論稱，美國總統特朗普頻繁切斷既有合作渠道，並以單邊、甚至武力方式推行本國利益的當下，正在華盛頓舉行的西方七國財長會議格外引人注目，更何況，此次會議的主題還是如何減少在關鍵原材料領域的對華依賴。這篇題為《歐洲應把握爭奪原材料的難得機會》的評論寫道：

“過去幾十年當中，中國在稀土和技術類金屬領域建立起的主導地位，令該國擁有了將上述原材料的供應作為地緣政治武器的能力。無論是歐洲的汽車、機械和設備，還是美國的芯片和人工智能設施，若是違背了北京的意願，就會變得寸步難行。而軍工產業對中國的依賴則更為嚴重。美國早已將對華依賴問題提升至國家安全問題的層面，並開始為解決這一問題投入了巨額資金。而此次美國尋求在七國集團的範圍內就此展開討論則顯示出，在解決對華依賴的問題上，‘美國優先’並不等同於‘美國單干’。盡管特朗普對格陵蘭島發表的侵略性言論，引起了歐洲人的廣泛不滿，但積極參與上述討論，仍不失為上策。”

《法蘭克福匯報》評論指出，獲取稀土資源想必是特朗普對格陵蘭島產生濃厚興趣的主要原因。“然而，即便擁有了格陵蘭的資源，也並不意味著能夠擺脫對中國的依賴。”

“真正的挑戰並不在於礦石開采，而在於對原礦石的精煉加工。這一過程需要復雜的化學工藝。在過去數十年的全球化分工中，工業國家往往將這一污染重、利潤低的環節交給中國，導致如今在中國之外幾乎難以找到相應的技術能力。相比之下，中國掌握著超過90%的重稀土精煉產能。

過去的經驗告訴我們，中國會竭盡全力維護其壟斷地位。作為壟斷者，中國必要時可以向原材料市場傾銷產品，從而使新的開采項目變得無利可圖。日本的經驗則說明，只要下定決心，在中國的壓力之下求得生存並非沒有可能。十多年前，作為懲罰，中國切斷了對日本的原材料供應。而日本則隨即制定並實施了本國的原材料戰略。現如今，面對中國因政治緊張關系而實施的出口限制，日本要比德國從容得多。

也正因為如此，價格保障機制也被提上了七國財長華盛頓會議的議程。開采新礦和建立加工能力往往需要耗時數年之久，只有提供具有吸引力的融資模式才能獲得私人投資。未來幾年內，對稀土及其他技術類金屬的需求可能會快速增長，但投資者更關心的則是可觀的回報前景。價格保障或許可以在這方面發揮作用。如果國家能夠提供價格保障，彌補開采初期因市場操控而產生的價格差異，那麼，中國的干預行為就將難以發揮作用。

對德國和歐洲而言，這是一次難得的機遇：七國集團框架內的共同行動，可以防止美國單方面重組西方陣營的原材料價值鏈。與此同時，同南美共同市場簽訂的自由貿易協定，也為獲取南美洲豐富的原材料儲備鋪平了道路。在原材料市場上，巴西正在快速崛起。歐洲是時候把握機會了。”



德國財長的兩難境地

《南德意志報》分析文章指出，稀土正成為地緣政治博弈的關鍵籌碼。因此，德國副總理兼財政部長克林拜爾此次出席華盛頓七國財長會議，顯然是一次高風險的平衡外交：

“對克林拜爾而言，此次華盛頓之行充滿了風險。如果德國政府加入美國主導的‘反中聯盟’，可能會引發北京全面切斷對德國的稀土出口。這無疑會對德國本土工業造成沉重打擊。但從地緣政治的角度出發，德國卻又完全不可能拒絕華盛頓發出的邀請。這也是克林拜爾臨時決定參加會議的原因。

澳大利亞可能會成為稀土供應國。美澳已經就稀土最低價格保障達成了協議，此舉是為了防止中國的低價傾銷。美澳兩國還希望，其他國家也能采納這一價格保障的模式。那麼，德國政府也會跟進嗎？在華盛頓同各國財長共進晚餐後，克林拜爾表示：‘我們對相關討論持開放態度。’ 但他同時也強調，他不會同其他國家‘聯合起來針對第三方’，這基本可以被視作是對‘反中聯盟’的婉言拒絕。克林拜爾強調，他的目標是開展合作，在獲取關鍵原材料的問題上，德國不應淪為棋子。

德國因此陷入了兩難境地。克林拜爾必須在華盛頓捍衛德國的利益，但他既不能得罪特朗普，也不能得罪習近平。杜伊斯堡埃森大學的中國問題專家陶波（ Markus Taube）認為，從根本上化解這一矛盾是不可能的事情：‘短期內，這一難題無解。’他表示，概括而言，德國只有兩個選項，而且兩個選項都有明顯弊端：要麼，同美國一道，采取對華強硬路線。要麼，則對中國采取更為友好的路線。”



