德語媒體：中美競爭 德國如何定位？

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》的專題評論認為，借助對稀土等關鍵原材料的壟斷地位，中國在全球經濟秩序中已經獲得了前所未有的影響力。但直到今天，德國和歐盟卻仍對中國因素缺乏認識，因此也就不能出台相應的競爭策略。這篇題為《歐洲的軟肋 德國的任務》的評論寫道：

“在中美兩國就全球技術領先地位展開的競爭中，中國目前已經控制了關鍵原材料的生產和供應體系中的絕大部分，並試圖通過出口許可證制度，一方面推動自身的技術自主戰略，另一方面佔據全球經濟的主導地位。

與此同時，歐盟和中國在經濟政策領域的疏離程度也達到了前所未有的地步。這主要體現在以下幾個方面：歐盟明確將中國定位為俄羅斯的支持者，歐盟凍結了2020年12月本已談妥的歐中投資協議，歐盟向中國電動車征收反補貼關稅，以及歐盟試圖對來自中國的半導體和芯片廠家實施安全政策審查，例如安世半導體Nexperia引發的爭執。

除此之外，歐洲的軟件和雲服務市場則是美國的高科技公司一統天下。而德國卻一直未能在歐盟內部的改革進程中真正扮演推動角色，主要原因是德國的經濟政策更傾向於保持現狀，沒有大力扶持和推動技術革命，反而在制定工業政策時，會優先顧及所謂的傳統核心產業。

雖然德國和歐盟並沒有對地緣經濟領域的最新發展熟視無睹，但現行政策框架下，歐盟並不能有效擺脫或緩解中美兩面夾擊的局面。

此前德國曾出台了一部中國戰略，但這份文件有一個明顯的軟肋：它回避了一個問題，如何制定一個獨立於雙邊關系的、面向全球的外貿戰略。同時，它還忽略了中國作為投資和借貸方在全球南方所贏得的巨大影響力。此外，國家安全戰略也同樣存在重大瑕疵，因為這裡完全沒有顧及到經濟安全問題。而至遲在德國政府宣布‘時代轉折點’之時就應當有一個明確的共識：即安全政策和經濟政策必須相輔相成。”

歐洲應有自信

《法蘭克福匯報》客座評論的作者朗海姆（Rolf J. Langhammer）是發展經濟學家，曾長年擔任基爾世界經濟研究所副所長。他認為，在地緣經濟競爭日益加劇，供應鏈、高科技和關鍵原材料不斷被當作武器的當今世界，歐盟和德國更應發揮自身的作用：

“德國應動員歐盟各國，在同美國和中國打交道時，不應妄自菲薄，而應充分認識、並自信地運用歐盟作為銷售市場的實力。例如，歐盟可以將提高市場准入門檻作為威脅，這將會對美國的高科技公司和中國的生產商造成重大沖擊。中國內需疲軟，歐洲市場對中國至關重要。

與此同時，盡管當前的政治氛圍並不理想，但歐盟仍應主動提出重新解凍2020年被凍結的歐中投資協議。德國可以為此倡議在歐盟內部提出很好的理由，畢竟歐中沖突已經越來越從貿易領域轉向投資和技術轉讓。德國也應像中國一樣，在歐盟內部推動建立具有法律約束力的歐中合資企業，以獲取關鍵技術。而歐中投資協定恰恰可以為此提供必要的管控安全保障。”

重商主義擠走了亞當·斯密

《新蘇黎世報》發表評論指出，全球貿易體系正在經歷冷戰結束以來最劇烈的震蕩，美國、中國以及歐盟（European Commission）都站在了歷史抉擇的十字路口：

“未來的方向，很大程度上取決於中國。2025年10月底，特朗普與習近平在釜山舉行會晤，並就停火一年達成協議：暫停所有制裁措施，一切重新歸零。雙方都很清楚，就目前而言，‘高代價的和平’仍然好過一場沒有勝者的沖突。不過，雙方也都在為最糟糕的狀況進行准備：美國在推動重新工業化，而中國則希望借助‘雙循環’減少本國經濟的外部依賴。



如果中美雙方在一年的經濟休戰期內，不能找到長久共存的途徑，而民族主義情緒又取代了經濟理性的話，危機就有可能會升級，甚至包括軍事沖突。

歐洲本可以在這場沖突中扮演調停角色，但目前的歐洲卻既無意願，更無能力。歐洲普遍對美國的處境缺乏理解，或者無法理解特朗普總統對局勢的解讀。有鑑於此，歐洲人要做的第一步是，不再簡單地將特朗普的貿易政策解讀為瘋狂和任性。”

