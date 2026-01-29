德語媒體：中資收購德國企業的熱情為何久盛不衰？
（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表分析文章稱，繼美迪昂, 庫卡和基凱特等德國企業被中資收購之後, 現在彪馬也成了中國企業的入股目標。中國企業似乎對任何德國企業都有興趣。那麼，德國企業為何對中資有如此大的吸引力呢？這篇題為《中國的彪馬式飛躍》的文章寫道：
“中國正在快速挺進德國和整個世界：從短視頻應用TikTok，到人工智能DeepSeek，從比亞迪的電動車到Labubu玩具。來自廣州的零售商 Miniso已經在德國開設了十多家門店，而該公司在全球氛圍內已經擁有三千多家門店。不久之後，中國電子商務巨頭京東也將進駐Ceconomy旗下的電子零售連鎖店。
瑞士寶盛銀行（Julius Bär）去年12月的一份報告中指出，為了規避競爭激烈利潤微薄的國內市場，中國企業已開始將關注點轉向境外市場。就目前而言，海外業務在中國企業總營收中的佔比已經達到15%，根據中國上市公司聯合會的統計，這相當於1.5萬億歐元，而且這一數據仍呈現上升勢頭，因為中國企業在海外的投資也在不斷增多。
榮鼎集團2024年發布的跨境投資監測報告稱，經歷了歷時七年的低迷期之後，中國企業的對外投資在2024年首次回升，達到了520億歐元。與此同時，流向美國的資金已經縮水至20億歐元，而流向歐洲的投資則上升到了100億歐元。德國已經成為中國企業投資三大首選目的地之一。”
《法蘭克福匯報》的分析文章指出，德國約有4萬家企業處於外資控股之下，而中國在外資持有德國企業數量中排名第十，遠落後於美國和法國。外資控股的德國企業中，有大約7800家被視為對德國經濟具有“重要意義”的企業。2016年，中國企業“美的集團”收購德國機器人制造商庫卡時，就曾在德國引發激烈討論：
”美的收購庫卡之後，柏林就收緊了非歐洲投資者收購德國企業的規定。根據相關規定，一旦收購案可能會危及德國國家安全利益或關鍵基礎設施時，德國經濟部將有權對收購案展開嚴格的審查。上述措施確實在一定程度上減緩了中國投資者的收購步伐，例如中國賽微電子收購多特蒙德芯片制造商Elmos的計劃就未能兌現。但中資大舉進入德國的趨勢卻並未受到影響。
2017年，中資對德國企業的收購和參股交易總計有四十多宗，總交易額為120億歐元，2018年，相關交易的數量減少至三十多宗，交易總額也降至大約90億歐元。2019年以及隨後的新冠疫情期間，這類交易更是進入了斷崖式滑坡階段。現如今，中國企業又邁出了大舉收購的步伐，因為，他們很清楚現在是個收購的好機會，因為新冠疫情令很多德國企業陷入了艱難境地。”
《南德意志報》發表評論稱，中資入股彪馬，也許為這家德國傳統企業大展宏圖的提供了機遇：
“中資進入德國企業後衍生出各類問題的例子簡直多得不勝枚舉：時而是新股東違背收購前的諾言，大舉裁員。時而是管理層面的文化差異大到無法逾越。或者是一言不合，專業技術就被轉移到了中國境內。正因為有這類前車之鑑，中國企業安踏即將成為彪馬重要股東的消息，自然引起了人們條件反射般的不安。
但是不要忘記，彪馬既不生產機器人，也不制造光學精密組件，更不是復雜汽車座椅或建築機械的制造商。彪馬是運動和休閒用服裝及鞋的外包生產商，而且其供貨商幾乎全部來自包括中國在內的亞洲國家。毫無疑問，彪馬產品中包含著許多感情因素、營銷故事和精妙的涉及，但其高科技含量就微不足道了。
從情感層面來看，中國企業入股德國第二大體育用品制造商，當然會產生挫敗感。沖擊之大，甚至超過2007年法國皮諾家族對寶馬的收購，畢竟那是一次來自鄰國的收購。彪馬是一家擁有77年歷史的德國傳統品牌，而其誕生的歷史則源於德斯勒家族的一場兄弟之爭。這場兄弟之爭不僅在經濟和體育層面上被載入史冊，而且直到今天，都還是編劇們樂此不疲的熱門題材。無論股東變成誰，這些故事都是無法轉移的。物理層面上，企業當然可以轉移，但品牌核心也會因此大打折扣。在感情色彩濃重的體育用品行業裡，這無疑是一種自殺行為。對於在運營西方體育品牌方面已經積攢了豐富經驗的安踏來說，這是一個不言而喻的道理。更何況，29%的股份雖可確保否決權和在監事會擁有一定主導權，但不會構成控股地位。
Nein, nichts spricht dafür, dass Puma chinesisch wird. Vielmehr kann der Einstieg von Anta für beide Seiten von Vorteil sein.
總之，沒有任何跡象顯示，彪馬會變成中國企業。相反，安踏的介入可能會帶來一種雙贏局面。”
摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 媒體看中國
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 258則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 217則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 53則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 39則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 30則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 29則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 245則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 14則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 58則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 226則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 13 小時前 ・ 12則留言
Mazda2、CX-3傳出今年將停產，CX-20可能全面接管小車市場
2014年問世的現行Mazda2、CX-3，銷售至今都已超過10年，雖然去年12月雙雙推出新年式車型，並未有改款計畫，但有日本媒體收到經銷端流出的消息，表示CX-3將於今年3月底停止生產，Mazda2也傳出有可能會在今年6月底停止生產，並提到訂單如果達到生產額度的上限將會停止接單，但是否會有後繼車？何時準備交棒？目前官方依然保密到家。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 16則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 14 小時前 ・ 32則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 26則留言