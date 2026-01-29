德語媒體：中資收購德國企業的熱情為何久盛不衰？

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表分析文章稱，繼美迪昂, 庫卡和基凱特等德國企業被中資收購之後, 現在彪馬也成了中國企業的入股目標。中國企業似乎對任何德國企業都有興趣。那麼，德國企業為何對中資有如此大的吸引力呢？這篇題為《中國的彪馬式飛躍》的文章寫道：



“中國正在快速挺進德國和整個世界：從短視頻應用TikTok，到人工智能DeepSeek，從比亞迪的電動車到Labubu玩具。來自廣州的零售商 Miniso已經在德國開設了十多家門店，而該公司在全球氛圍內已經擁有三千多家門店。不久之後，中國電子商務巨頭京東也將進駐Ceconomy旗下的電子零售連鎖店。

瑞士寶盛銀行（Julius Bär）去年12月的一份報告中指出，為了規避競爭激烈利潤微薄的國內市場，中國企業已開始將關注點轉向境外市場。就目前而言，海外業務在中國企業總營收中的佔比已經達到15%，根據中國上市公司聯合會的統計，這相當於1.5萬億歐元，而且這一數據仍呈現上升勢頭，因為中國企業在海外的投資也在不斷增多。

榮鼎集團2024年發布的跨境投資監測報告稱，經歷了歷時七年的低迷期之後，中國企業的對外投資在2024年首次回升，達到了520億歐元。與此同時，流向美國的資金已經縮水至20億歐元，而流向歐洲的投資則上升到了100億歐元。德國已經成為中國企業投資三大首選目的地之一。”

《法蘭克福匯報》的分析文章指出，德國約有4萬家企業處於外資控股之下，而中國在外資持有德國企業數量中排名第十，遠落後於美國和法國。外資控股的德國企業中，有大約7800家被視為對德國經濟具有“重要意義”的企業。2016年，中國企業“美的集團”收購德國機器人制造商庫卡時，就曾在德國引發激烈討論：

”美的收購庫卡之後，柏林就收緊了非歐洲投資者收購德國企業的規定。根據相關規定，一旦收購案可能會危及德國國家安全利益或關鍵基礎設施時，德國經濟部將有權對收購案展開嚴格的審查。上述措施確實在一定程度上減緩了中國投資者的收購步伐，例如中國賽微電子收購多特蒙德芯片制造商Elmos的計劃就未能兌現。但中資大舉進入德國的趨勢卻並未受到影響。

2017年，中資對德國企業的收購和參股交易總計有四十多宗，總交易額為120億歐元，2018年，相關交易的數量減少至三十多宗，交易總額也降至大約90億歐元。2019年以及隨後的新冠疫情期間，這類交易更是進入了斷崖式滑坡階段。現如今，中國企業又邁出了大舉收購的步伐，因為，他們很清楚現在是個收購的好機會，因為新冠疫情令很多德國企業陷入了艱難境地。”

《南德意志報》發表評論稱，中資入股彪馬，也許為這家德國傳統企業大展宏圖的提供了機遇：

“中資進入德國企業後衍生出各類問題的例子簡直多得不勝枚舉：時而是新股東違背收購前的諾言，大舉裁員。時而是管理層面的文化差異大到無法逾越。或者是一言不合，專業技術就被轉移到了中國境內。正因為有這類前車之鑑，中國企業安踏即將成為彪馬重要股東的消息，自然引起了人們條件反射般的不安。

但是不要忘記，彪馬既不生產機器人，也不制造光學精密組件，更不是復雜汽車座椅或建築機械的制造商。彪馬是運動和休閒用服裝及鞋的外包生產商，而且其供貨商幾乎全部來自包括中國在內的亞洲國家。毫無疑問，彪馬產品中包含著許多感情因素、營銷故事和精妙的涉及，但其高科技含量就微不足道了。

從情感層面來看，中國企業入股德國第二大體育用品制造商，當然會產生挫敗感。沖擊之大，甚至超過2007年法國皮諾家族對寶馬的收購，畢竟那是一次來自鄰國的收購。彪馬是一家擁有77年歷史的德國傳統品牌，而其誕生的歷史則源於德斯勒家族的一場兄弟之爭。這場兄弟之爭不僅在經濟和體育層面上被載入史冊，而且直到今天，都還是編劇們樂此不疲的熱門題材。無論股東變成誰，這些故事都是無法轉移的。物理層面上，企業當然可以轉移，但品牌核心也會因此大打折扣。在感情色彩濃重的體育用品行業裡，這無疑是一種自殺行為。對於在運營西方體育品牌方面已經積攢了豐富經驗的安踏來說，這是一個不言而喻的道理。更何況，29%的股份雖可確保否決權和在監事會擁有一定主導權，但不會構成控股地位。

Nein, nichts spricht dafür, dass Puma chinesisch wird. Vielmehr kann der Einstieg von Anta für beide Seiten von Vorteil sein.

總之，沒有任何跡象顯示，彪馬會變成中國企業。相反，安踏的介入可能會帶來一種雙贏局面。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

作者: 媒體看中國