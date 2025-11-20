德語媒體：亞洲不會等待德國覺醒

（德國之聲中文網）《商報》客座評論寫道，從科爾、施羅德、直到默克爾等歷屆德國總理，都將亞洲視作德國外交和經貿的重點區域，而其中德中關系的發展尤為迅猛。但現如今，德國的亞洲政策卻顯得越來越被動和滯後。這篇題為《亞洲不會等待德國》的評論寫道：

“那麼今天呢？我們眼睜睜地看著中美兩國在外交領域上的頻繁互動。作為台灣的保護國，美國同中國之間爭執不斷，但雙方也在積極尋找解決爭端的方案。這類互動不僅局限於特朗普和習近平之間，也在多層級的政治平台上進行著。美國總統特朗普在出訪途中，舉手投足之間就同馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南、韓國、日本、中國以及印度尼西亞等國簽署了一系列經濟協議，這不能不給人留下深刻印象。而德國卻多多少少成了這場經濟和政治博弈中被踢來踢去的皮球。德國經濟生活中不可或缺的稀土就是一名明顯的例證。

德國外長瓦德富爾本該早就訪問中國，但他偏偏要在出訪前夕發表值得商榷的言論，結果引發中方強烈不滿，以至於德方不得不臨時取消行程。值得慶幸的是，訪華行程只是被暫時推遲，將會在近期內得到重新安排。順便說一下，對中國人低三下四，最終並不會得到中國的認可。有理有據的自信態度，在中國也同樣會得到理解，只是這類溝通應當關起門來進行，眾所周知，在亞洲沒有比‘面子’更重要的事情。中國問題專家桑德施耐德曾稱之為‘爭吵中的合作’。”

《商報》客座評論的作者Heinrich von Pierer 曾常年擔任西門子總裁以及德國經濟亞太委員會主席等職，曾多次陪同科爾、施羅德以及默克爾等歷屆德國總理訪問中國及其他亞洲國家，是位名副其實的“亞洲通”。他寫道，中國是德國最重要的貿易伙伴，雙邊貿易額高達1640億歐元，而德國企業也在中國進行了巨額投資。

“德國政界是時候面對現實了，肖爾茨、哈貝克以及貝爾伯克治下的停滯時代應當成為歷史，德國應當給予亞洲應得的重視，這也正是德國的利益所在。雙邊政治家互訪絕不是游山逛水，而是為了增進相互理解，發展和加強政治、經濟和文化關系。

亞洲對德國的重要性遠遠超過德國對亞洲的重要性，因此，是時候重新開啟亞洲政策了。正如一家著名報刊前不久呼籲的那樣，不僅對華關系需要一個新的開端，整個亞洲政策都需要一個新的開端。財政部長克林拜爾的北京之行，至少是一個好的開端。”

德國對中國已經無關緊要

柏林出版的《日報》評論到，德國政治家出訪中國，往往都是在執行一個“不可完成的使命”。如果他開誠布公地討論敏感議題，會被中方指責為“說教”，一些德語媒體也會指責他傲慢無禮。而如果他回避敏感話題，則會被痛批面對專制政權喪失了道德標准：

“德國財政部長克林拜爾此次北京之行顯然選擇了折中路線，而且這很可能是一個不錯的選擇：保持對話渠道暢通，保持尊重的同時，並沒有刻意回避批判性議題。最重要的是，他同總理和歐盟保持了政策上的協調一致。這位社民黨政治家做到了這一點，因此確實可以說他此行不負使命。

但事實也有另外一個層面：對北京來說，德國政府的立場已經無關緊要了。中國黨和國家領導人習近平認為自己處於強勢地位，是一位可以制定全球游戲規則的大國領袖。在現年72歲的習近平看來，至多只有美國總統特朗普才有資格和他平起平坐。在習近平的世界觀裡，包括德國在內的歐洲諸國都只是一些‘中等國家’，或自願或被迫，這些國家最終除了順從已別無選擇。

中國官媒從一開始就將克林拜爾此行解讀為服軟的表現：以外長瓦德富爾為代表的德國政府試圖和中華人民共和國進行對抗，但現在卻不得不追悔莫及地回到現實中來。這種解讀也並非毫無道理。

事實是，在可見的未來內，中國領導層不會在核心爭議中做出任何實質性讓步：公平競爭的問題以及為普京的侵略戰爭提供經濟和政治支持的問題，都不例外。無論德國部長的態度是強硬還是軟弱，他都將無法影響北京的既定路線。”

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

作者: 媒體看中國