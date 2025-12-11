德語媒體：人民幣上調匯率勢在必行

（德國之聲中文網）盡管中國是受特朗普關稅沖擊最嚴重的國家，但今年頭十一個月中國出口順差的總額就已經超過一萬億美元，比去年的全年順差總額還高。《新蘇黎世報》發表評論寫道，如果僅僅用中國共產黨計劃經濟的小伎倆來解釋這一成就顯然過於簡單化，要知道中國在全球工業產值中的佔比已經接近三分之一。這篇題為《中國貨幣應當變得更強》的評論寫道：

“中國早已不再是那個勞動密集型產業的世界工廠。但凡親眼見證過中國現代化電動車工廠的人都會認同前不久市場調研及財富管理公司‘佳富龍洲’(Gavekal Dragonomics)發布的評估報告。報告中稱，中國工業企業中投入使用的機器人已經是美國的兩倍。在產量可比的前提下，中國工人的生產率已經是美國工人的兩到三倍。這當然也同中國各地方政府間的激烈競爭有關，各省市都會通過稅收優惠、低息貸款以及土地補貼等方式，促進在當地發展現代工業。而北京的中央政府更是造成了不同供應商之間的激烈競爭，最終導致產能過剩，並出現了企業間的相互碾壓和價格大戰。

中國的經濟成就並不僅局限於出口領域，國內市場的增速甚至更快。也正因為如此，過去十年當中，出口在中國經濟總量中的佔比已經從24%降到了20%。但新冠疫情之後，中國的內需開始疲軟，企業只好走出國門尋找新的市場。既然不能再像以前那樣大力進軍美國市場，那就另辟蹊徑，開拓世界其他市場。如果中國能夠遵守市場經濟的規則，這一切本身並無可厚非：畢竟國際競爭會令生意更加興隆，也會促進技術創新，並最終提高富裕程度。”

匯率是問題的關鍵所在

《新蘇黎世報》的評論指出，有關中國違反世貿組織規定的指控，充其量只能說部分屬實，畢竟對所謂未來產業提供政府補貼的，並不只是中國一家。更何況，與美國不同的是，中國還是尊重世貿組織裁決的。評論認為，問題的症結其實在於人民幣的匯率：

”中國的貨幣人民幣是不可以自由兌換的，匯率則是受中國央行的操控。盡管中國出口產業日趨強勁，順差連創新高，但疫情結束後的三年當中，人民幣按照貿易加權計算竟然貶值了10%之多。

一方面，這可能是掩蓋‘動態清零’慘重代價的一種嘗試。另一重要原因則是中國央行將人民幣匯率同美元掛鉤的一貫做法。央行試圖讓人民幣同美元的名義匯率保持相對穩定。此舉雖然導致人民幣對美元的匯率目前略微上升，但由於美元在全球範圍內的疲軟趨勢，卻使中國產品在世界其他地區變得越來越便宜。

嚴重的貿易失衡必將引發貿易保護主義，特朗普已經在這一點做出了樣板。為了及時應對貿易保護主義浪潮，北京主動讓人民幣升值應當是個明智之舉，畢竟真正強大的工業，也將能夠支撐得起強勢的貨幣。”

產能過剩將連累中國經濟

《法蘭克福匯報》評論則認為，中國經濟的總體形勢，並沒有看上去那樣樂觀：

“中華人民共和國的經濟形勢，可謂在西方名聲大噪：很多人認為，中國的經濟實力既難以匹敵又無法撼動，以至於很快得出這樣的結論：計劃經濟其實比它的名聲要好得多，西方應當借鑑中國產業政策的經驗。

但事實卻遠非如此簡單：建築行業長年產業過剩的後果已經令中國國內經濟不堪重負。因為隨著房價的下跌，很多中國人的私人財產已經大幅縮水，消費熱情也因此急劇降溫。大部分工業領域也同樣面臨產能過剩的問題，受美國關稅的影響，他們不得不匆忙嘗試將產品低價銷往世界各地。中國的廉價產品令歐洲制造商叫苦不迭，但消費者則不亦樂乎。更為關鍵的是，廉價拋售工業產品正在摧毀中國廠家的盈利。建築行業陷入困境之後，中國工業的苦難也將緊隨其後。”

